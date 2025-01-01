Nous joindre
Contre Terrebonne et Valleyfield

Deux victoires spectaculaires pour les Condors

durée 10h00
7 octobre 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont connu une fin de semaine parfaite avec deux victoires en autant de rencontres, d’abord en prolongation vendredi 3 ocotobre à Terrebonne, puis grâce à une remontée éclatante à domicile ce dimanche contre Valleyfield.

Vendredi 3 octobre, à Terrebonne, les Condors ont remporté un match à rebondissements par la marque de 6 à 5 face aux Cobras. Après une première période offensive où cinq buts ont été marqués, les deux équipes se sont échangé l’avance à plusieurs reprises.

Les Condors ont d’abord pris les devants grâce à Mathys Lapointe, avant que Charles-Albert Pouliot, Yan Rivière, Justin Breton (en avantage numérique) et Logan Poulin ne permettent à l’équipe beauceronne de mener 5 à 4 en deuxième période. Les Cobras ont toutefois forcé la tenue d’une prolongation en fin de troisième.

Il aura fallu seulement 42 secondes en prolongation pour que Justin Breton joue les héros et marque son deuxième du match, offrant la victoire aux siens. Il a d’ailleurs été nommé première étoile, tandis que Mathys Lapointe, auteur d’un but et une mention d’aide, a été désigné deuxième étoile.

Le dimanche, à Saint-Georges, les Condors recevaient les Braves de Valleyfield dans un match qu’ils ont complètement renversé en troisième période pour s’imposer 5 à 3.

Après avoir pris les devants en début de match avec un but d’Alexis Tapp, les Condors ont vu les visiteurs marquer trois fois sans riposte pour porter la marque à 3 à 1 en début de troisième.

Mais les locaux n’avaient pas dit leur dernier mot. En moins de 14 minutes, ils ont enchaîné quatre buts consécutifs, dont un doublé d’Alexis Tapp, un but de Philippe Vézina et un autre d’Alexis Gagné, qui donnait l’avance définitive aux Condors.

Le moment fort de la soirée est toutefois survenu à une seconde de la fin, alors que le gardien Luc-Antoine Labbé a scellé l’issue du match en inscrivant son premier but en carrière dans un filet désert. Il a aussi réalisé 33 arrêts, méritant la troisième étoile de la rencontre, derrière Alexis Tapp, nommé première étoile pour sa performance offensive.

