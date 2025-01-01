Desjardins reconduit son partenariat avec l’équipe cycliste Les AudacYeux 

Par voie de communiqué de presse, la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce vient d’annoncer qu’elle reconduit son partenariat avec l’équipe cycliste Les AudacYeux, de Sainte-Marie, qui participe au Grand Défi Pierre Lavoie.

Cela se traduit par une contribution financière de 3 000 $ à l’équipe, ainsi que la tenue de deux grands événements communautaires, au profit de la jeunesse de la région et de la promotion des saines habitudes de vie.

Pour les cinq cyclistes de l’équipe, ce soutien arrive à un moment crucial, alors qu’ils se préparent à pédaler les 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie en juin 2026. Les AudacYeux se sont donné comme mission d'inspirer, de motiver et de redonner à leur communauté, pour que des projets concrets prennent vie chaque année dans les écoles de la région.

Quant aux événements, le premier rendez-vous est le Tournoi de pickleball Desjardins, qui se tiendra les 22 et 23 novembre au Centre Caztel de Sainte-Marie. Les amateurs de pickleball, débutants comme expérimentés, sont invités à participer. Pour s'inscrire, consultez la page Facebook Les AudacYeux – Grand Défi Pierre Lavoie ou téléphonez au 418 209-7810, avant le 18 novembre.

Par ailleurs, la troupe de théâtre Les Colocs, livrera trois représentations d'une pièce mise en scène par Joëlle Provençal, 19, 20 et 21 mars prochain, également au Centre Caztel. Les détails de l'événement seront annoncés ultérieurement.

«Ce partenariat avec l’équipe cycliste les AudacYeux incarne parfaitement les valeurs qui animent Desjardins : un engagement sincère envers les jeunes, le soutien aux initiatives locales et la promotion d’un mode de vie sain et actif. À travers ses nombreuses actions, l’équipe cycliste Les AudacYeux tisse une véritable chaîne de bienveillance, en réunissant culture, sport, saines habitudes de vie et éducation. Nous saluons chaleureusement ces efforts porteurs de sens et de transformation» a affirmé Steeve Ouellet, directeur général de la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce, dans le communiqué d'annonce.