Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches

Le jour de la marmotte pour l’Assurancia

durée 14h15
7 octobre 2025
Par Salle des nouvelles

Au sein de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches, L’Assurancia de Beauce-Sud s’est inclinée 4-3 en prolongation, face au V. Boutin de Plessisville, vendredi soir, à l’Amphithéâtre Léo-Paul-Boutin.

Après avoir tiré de l’arrière 2-0 dès la première période, les visiteurs ont montré du caractère en inscrivant trois buts sans réplique pour prendre l’avance en troisième période. Samuel Landry, Thomas Larochelle et Raphaël Paquet, avec son tout premier en carrière, ont marqué pour la troupe de Stéphane Poulin.

En fin de rencontre, Plessisville a créé l’égalité avant de voir Charles-Olivier Crépeau trancher le débat en prolongation.

L’Assurancia de Beauce-Sud recevait à nouveau Plessisville et a encaissé un troisième revers consécutif en prolongation, s’inclinant 3-2 face au V. Boutin de Plessisville, samedi à Saint-Georges.

Andy Gagné a marqué son premier but avec l’équipe, mais n’a pu terminer la rencontre en raison d’une blessure. Le capitaine François-Xavier Larochelle a inscrit l’autre filet des siens, alors que le jeune gardien Charles-Édouard Vallée a signé son premier départ junior en repoussant 25 tirs.

«Le résultat est frustrant, mais on accumule des points qui seront importants à la fin de la saison. On travaille fort, on provoque des chances de marquer et, à nos trois premiers matchs, on est revenu de l’arrière en démontrant du caractère pour se donner la chance d’aller en prolongation», a souligné l’entraîneur-chef Stéphane Poulin.

Les Beaucerons accueilleront le Lafontaine de Bellechasse, ce vendredi 10 octobre, au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges, à compter de 20 h 30.

 

