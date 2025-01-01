Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Ligue de hockey M18 AAA

Un revers à Rivière-du-Loup pour les Chevaliers de Lévis

durée 13h00
9 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Mathieu Caron

Un weekend de deux victoires en temps supplémentaire venait de passer pour les Chevaliers de Lévis, qui se dirigeaient maintenant vers les portes du Bas-St-Laurent et le Centre Premier Tech pour y affronter, hier, un rival de division dans la Ligue de hockey M18 AAA.

Les Albatros attendaient les Chevaliers alors que les deux équipes se suivaient en position cinq et quatre respectivement au classement général avant la rencontre. Zachary Lainesse obtient le départ pour Lévis alors que Benjamin Tremblay est le portier des Oiseaux.

Les Chevaliers ne comptent pas revenir de Rivière-du-Loup en subissant un second revers par blanchissage face aux Albatros. Rappelons que ces derniers avaient blanchi les Chevaliers lors du premier match de la saison. Benjamin Corso remédie à la situation rapidement alors qu’il bat Tremblay d’un tir au-dessus de la jambière droite. Les Chevaliers ont le rythme jusqu’à ce que le
vétéran Boucher écope d’une punition. Les oiseaux font payer cette infraction rapidement à Lévis alors que Charles-Étienne Boulet inscrit son 8e de la campagne. Après une période de jeu, 1-1 au tableau indicateur.

Les locaux passent beaucoup de temps en zone offensive, ce qui n’est pas reflété au tableau des lancers alors qu’ils atteignent le filet de Lévis à deux reprises tandis que ces derniers en envoient 12 vers Benjamin Tremblay. La troupe de Pier-Luc Giguère ne profite pas des chances en avantage numérique. Après 40 minutes de jeu, 1-1 à la marque.

Les Chevaliers manquent d'opportunisme en 3e période et les Albatros profite d’un bon chanceux pour prendre les devants et c’est à nouveau Boulet qui déjoue Lainesse. En fin de période, Chase Cleary réussit à s’échapper et glisser la rondelle derrière le numéro 1 de Lévis. Avec 33 secondes à jouer Nathan Ruel marque dans un filet désert.

Les trois étoiles ont toutes été attribuées à des Albatros: Benjamin Tremblay, Charles-Étienne Boulet, et Chase Cleary.

Le prochain match des Chevaliers aura lieu le vendredi le 17 octobre alors qu’ils seront dans la
région métropolitaine pour y affronter les Vikings de Saint-Eustache.

Source: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18AAA

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Hélène Potvin à la présidence de l'URLS Chaudière-Appalaches

Publié hier à 17h00

Hélène Potvin à la présidence de l'URLS Chaudière-Appalaches

La Beauceronne Hélène Potvin est la nouvelle présidente du conseil d'administration de l'Unité régionale de loisir et de sport (URLS) de la Chaudière-Appalaches. Elle a été élue lors de l'assemblée générale annuelle de l'organisme, qui s'est tenue à Saint-Charles-de-Bellechasse, le 25 septembre dernier. La dame, qui succède à Luc Trottier, est ...

LIRE LA SUITE
Desjardins reconduit son partenariat avec l’équipe cycliste Les AudacYeux 

Publié le 7 octobre 2025

Desjardins reconduit son partenariat avec l’équipe cycliste Les AudacYeux 

Par voie de communiqué de presse, la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce vient d’annoncer qu’elle reconduit son partenariat avec l’équipe cycliste Les AudacYeux, de Sainte-Marie, qui participe au Grand Défi Pierre Lavoie. Cela se traduit par une contribution financière de 3 000 $ à l’équipe, ainsi que la tenue de deux grands événements ...

LIRE LA SUITE
Le jour de la marmotte pour l’Assurancia

Publié le 7 octobre 2025

Le jour de la marmotte pour l’Assurancia

Au sein de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches, L’Assurancia de Beauce-Sud s’est inclinée 4-3 en prolongation, face au V. Boutin de Plessisville, vendredi soir, à l’Amphithéâtre Léo-Paul-Boutin. Après avoir tiré de l’arrière 2-0 dès la première période, les visiteurs ont montré du caractère en inscrivant trois buts sans réplique ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge