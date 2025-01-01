Un revers à Rivière-du-Loup pour les Chevaliers de Lévis

Un weekend de deux victoires en temps supplémentaire venait de passer pour les Chevaliers de Lévis, qui se dirigeaient maintenant vers les portes du Bas-St-Laurent et le Centre Premier Tech pour y affronter, hier, un rival de division dans la Ligue de hockey M18 AAA.

Les Albatros attendaient les Chevaliers alors que les deux équipes se suivaient en position cinq et quatre respectivement au classement général avant la rencontre. Zachary Lainesse obtient le départ pour Lévis alors que Benjamin Tremblay est le portier des Oiseaux.

Les Chevaliers ne comptent pas revenir de Rivière-du-Loup en subissant un second revers par blanchissage face aux Albatros. Rappelons que ces derniers avaient blanchi les Chevaliers lors du premier match de la saison. Benjamin Corso remédie à la situation rapidement alors qu’il bat Tremblay d’un tir au-dessus de la jambière droite. Les Chevaliers ont le rythme jusqu’à ce que le

vétéran Boucher écope d’une punition. Les oiseaux font payer cette infraction rapidement à Lévis alors que Charles-Étienne Boulet inscrit son 8e de la campagne. Après une période de jeu, 1-1 au tableau indicateur.

Les locaux passent beaucoup de temps en zone offensive, ce qui n’est pas reflété au tableau des lancers alors qu’ils atteignent le filet de Lévis à deux reprises tandis que ces derniers en envoient 12 vers Benjamin Tremblay. La troupe de Pier-Luc Giguère ne profite pas des chances en avantage numérique. Après 40 minutes de jeu, 1-1 à la marque.

Les Chevaliers manquent d'opportunisme en 3e période et les Albatros profite d’un bon chanceux pour prendre les devants et c’est à nouveau Boulet qui déjoue Lainesse. En fin de période, Chase Cleary réussit à s’échapper et glisser la rondelle derrière le numéro 1 de Lévis. Avec 33 secondes à jouer Nathan Ruel marque dans un filet désert.

Les trois étoiles ont toutes été attribuées à des Albatros: Benjamin Tremblay, Charles-Étienne Boulet, et Chase Cleary.

Le prochain match des Chevaliers aura lieu le vendredi le 17 octobre alors qu’ils seront dans la

région métropolitaine pour y affronter les Vikings de Saint-Eustache.

Source: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18AAA