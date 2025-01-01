Ligue régionale de hockey: cinq matchs au programme ce vendredi

Les dix formations de la Ligue régionale de hockey seront en action ce vendredi avec des affrontements qui débuteront à 20h30. Deux des trois équipes invaincues vont s’affronter alors que le Desjardins – Wild de Windsor rendront visite au Maçonnerie Lauzière à Saint-Cyrille.

Même si nous ne sommes qu’à la troisième fin de semaine d’activités dans le circuit, nous ne cessons de mentionner que tous les matchs sont importants avec un calendrier de 20 matchs par équipe.

Les amateurs auront droit à une excellente confrontation tout comme celle entre le Dynamik Service agricole de Coaticook et le JB à Daveluyville.

Il s’agira du premier affrontement de la saison entre les deux équipes finalistes de la dernière saison et soulignons que le JB est l’autre équipe invaincue depuis le début de cette saison tandis que le Dynamik a une victoire et un revers.

Une autre équipe qui a une fiche de 1-1, le DLC de La Guadeloupe, se rendra à Val-des-Sources pour y affronter les Nordik Blades qui sont en quête d’une première victoire cette saison.

Les Cobras de Princeville ont aussi subi la défaite à leurs deux premiers matchs de la saison et ils se rendront à Louiseville pour une confrontation contre les Constructions Côté qui ont une victoire en deux matchs.

Enfin, le Sauro de Lac-Mégantic sera le visiteur contre les Lumberjacks à East Angus. Les Méganticois ont une fiche de ,500 avec une victoire et une défaite contre deux défaites pour les Lumberjacks.