Ligue régionale de hockey: La Guadeloupe assomme Val-des-Sources

Voici le résumé des quatre matchs qui ont été présentés ce vendredi dans la Ligue régionale de hockey.

Signalons que le match entre le Sauro de Lac-Mégantic et les Lumberjacks à East Angus a été remis à une date ultérieure en raison d’un bris important à l’aréna Robert-Fournier, qui fait en sorte que les activités sont suspendues pour tout le weekend.

La Guadeloupe 9 — Val-des-Sources 1

Le DLC de La Guadeloupe a explosé avec six buts en deuxième période pour l’emporter 9-1 sur les Nordik Blades à Val-des-Sources.

Maxime Gagné et William Jacques ont dirigé l’attaque des vainqueurs avec trois buts et deux aides… et l’inverse pour le second.

Jean-Sébastien Breton, Vincent Granger, Félix Tanguay et Allan Lepage ont complété pour les vainqueurs tandis que Léandre Chartrand a été le seul à déjouer Luka Lamontagne en fin de première période.

Ce dernier a fait face à 19 tirs contre 28 pour Drew Morin et Samuel Gagné.

Windsor 6 — Saint-Cyrille 1

Le Desjardins – Wild de Windsor a signé une importante victoire de 6-1 contre le Maçonnerie Lauzière à Saint-Cyrille, vendredi soir.

Il faut rappeler que les deux équipes étaient invaincues en deux matchs depuis le début de cette saison et maintenant seuls les Windsorois n’ont pas subi la défaite puisque le JB de Daveluyville a perdu contre le Dynamik Service agricole de Coaticook.

Alex Therrien et Mykaël Létourneau ont inscrit les filets des vainqueurs à la période initiale.

Tommy Roger et Mykaël Létourneau ont ajouté à l’avance de leur équipe à la période médiane et Xavier Delage portait la marque à 5-1 à mi-chemin en troisième période.

Le gardien Alex Leclerc a perdu son jeu blanc avec un peu plus de deux minutes à faire au match quand Justin Cloutier l’a déjoué, mais Mathieu Lavoie a redonné une avance de cinq buts aux protégés de Denis Roy avec 28 secondes à faire au match.

Leclerc a fait face à un barrage de 53 lancers tandis que ses coéquipiers envoyaient 28 rondelles vers Olivier Gagnon.

Princeville 5 — Louiseville 4 (P)

Un but de Benjamin Parent inscrit à 3 :07 de la période de prolongation a procuré un premier gain aux Cobras de Princeville cette saison dans la Ligue régionale de hockey.

Il a complété le jeu de Nicolas Bergeron et la troupe de Mario Roy a eu raison des Constructions Côté à Louiseville au compte de 5-4, vendredi soir.

Tirant de l’arrière 4-3 en fin de troisième période, Maxandre Landry-Brassard a marqué avec 93 secondes à faire pour envoyer le match en prolongation.

Les deux équipes ont joué au jeu du chat et de la souris tout au long de la partie en s’échangeant l’avance.

Frédéric Lévis, Wylen Bourque et Maxime Boisvert ont réussi les autres filets des vainqueurs.

Les buts de Louiseville appartiennent à Jérémy Désilets (2), Emmanuel Côté et Donovan Morin-Bouchard.

Les Cobras ont dirigé 49 lancers vers le gardien Olivier Leclair tandis que Loïc Mainguy-Crépault et Christopher Landry recevaient 41 tirs.

Coaticook 4 — Daveluyville 2

Le Dynamik Service agricole de Coaticook a doublé le JB à Daveluyville au compte de 4-2 grâce aux buts de Mathis Dufour et de Donovan Côté dans la première moitié de la troisième période.

Vincent Cloutier avait réussi à briser l’égalité de 1-1 en début de deuxième période avec son deuxième but de la rencontre.

Enrick Forcier a marqué le premier but du JB à la période initiale et Enrick Barabé a réduit l’écart de moitié avec 8:30 à faire en troisième période.

Le gardien du Dynamik, Phil-Antoine Trépanier, a fait face à 35 tirs contre 46 pour Alex Larivée.

Source : Robert Legault, Ligue régionale de hockey