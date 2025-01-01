Les équipes de Saint-Joseph et de Saint-Damien toujours invaincues

Une troisième semaine d’activités était déjà au programme dans la Ligue de hockey Côte-Sud qui présentait un calendrier chargé de quatre rencontres, le vendredi 10 octobre.

Après cette soirée des plus remplies, deux équipes présentent toujours des fiches immaculées, soit le Plastiques Moore de Saint-Damien (3-0) et le Familiprix de Saint-Joseph qui a remporté sa deuxième victoire en autant de sorties.

En contrepartie, les Éperviers de Saint-Charles ont subi une troisième défaite en autant de sorties, les Hunters de Saint-Prosper subissant quant à eux un deuxième revers.

Deuxième gain pour le Familiprix

Victorieux 4-2 à Saint-Jean-Port-Joli la semaine précédente, le Familiprix de Saint-Joseph ouvrait, lui aussi, sa saison locale en recevant la visite des Hunters de Saint-Prosper dans le dernier match de la soirée. Menés par Charles-Étienne Hébert qui a inscrit un doublé en troisième période, les Joselois ont savouré une victoire de 4-2 devant 325 spectateurs réunis au Centre Frameco.

Profitant d’un avantage numérique dès les premiers instants du match, le Familiprix a ouvert la marque rapidement, Charles Campagna marquant 12 secondes après le début de celui-ci, à 2:41. Louis-Philippe Pouliot a créé l’égalité avec un filet sans aide à 13:16, Kevin Gosselin redonnant les devants aux locaux avant la fin de l’engagement à 14:54.

Xavier Labbé a créé l’égalité sur une belle pièce de jeu amorcée par Jérémie Roy et Jacob Bernard à 19:22 en fin de période médiane, les Joselois se sauvant avec la victoire grâce aux deux buts de Charles-Étienne Hébert inscrits à forces égales à 10:56, puis en avantage numérique à 17:05.

Saint-Joseph a dominé 37-33 au chapitre des tirs aux but, la victoire allant au gardien Hubert Morin.

Le Plastiques Moore surprend les Mercenaires

Une autre équipe qui ouvrait sa saison locale, vendredi soir, était celle des Mercenaires de Lotbinière qui ont profité de l’occasion pour lever la bannière de championnat acquise en avril dernier dans les hauteurs du Centre récréatif de Saint-Gilles. Devant 485 spectateurs présents pour l’occasion, le Plastiques Moore a gâché la fête des locaux, s’imposant 5-4 en prolongation grâce, notamment, au brio du gardien William Boily qui n’a cédé que quatre fois devant les 55 tirs dirigés contre lui.

Les Mercenaires ont pris les devants 2-0 dans la première moitié de la première, et ce, par l’entremise de Davy Noël à 8:51 puis de Mickaël Bélanger en avantage numérique à 10:34. Marc-Antoine Houde, avec son 3e de l’année, a répliqué dans des circonstances similaires à 17:51, Justin Lacombe profitant aussi d’une pénalité à un adversaire pour créer l’égalité à 13:26 de la période médiane.

La troisième période a été des plus enlevante, chaque équipe marquant à deux reprises pour ainsi se diriger vers la prolongation. Raphaël Corriveau a donné l’avance pour la première fois au Plastiques Moore à 1:37 et le pointage est resté le même pendant les 10 minutes suivantes, Serein Ntishoboyé créant l’égalité à 11:37. Émile Côté a redonné l’avance aux visiteurs à 12:04, Guillaume Linteau portant la marque 4-4 moins d’une minute plus tard, à 13:01.

C’est finalement Raphaël Corriveau, avec son deuxième de la rencontre, qui a tranché le débat en faveur du Plastiques Moore, complétant une manœuvre de Tristan Laflamme à 4:01 de la période de prolongation.

Montmagny l’emporte à domicile

Après avoir subi un revers de 5-2 à Saint-Damien la semaine dernière, le Décor Mercier ouvrait sa saison locale vendredi soir en recevant la visite des Éperviers de Saint-Charles. L’offensive a été prédominante pour chacune des équipes avec 14 buts marqués en tout et pas moins de 106 tirs au but, soit 55 pour Saint-Charles contre 51 pour Montmagny qui a résisté à une poussée tardive des visiteurs pour l’emporter 8-6.

Sébastien Laquerre a ouvert la marque dès la 6e minute de jeu pour Saint-Charles, le Décor Mercier répondant avec un but rapide de Filip Gosselin à 6:59. Alexandre Larouche a procuré l’avance aux locaux au milieu de l’engagement initial, portant la marque 3-1 à 2:40 en début de deuxième.

Les deux équipes se sont échangé deux buts chacune en période médiane puisque moins d’une minute après le deuxième filet de Larouche, Charles Bergeron rétrécissait l’écart à un seul but à 3:31. Filip Gosselin avec son deuxième du match pour le Décor Mercier ainsi que Joey Blouin, pour les Éperviers, marquaient tour à tour à la 11e et à la 19e minute.

Les amateurs de buts en ont eu pour leur argent en troisième alors que les deux équipes ont marqué à sept reprises, dont quatre pour les Magnymontois. Benjamin Fréchette et François Gagnon, avec deux buts à deux minutes d’intervalle en début d’engagement, ont donné l’avance 6-3 aux locaux, Tyler Cantin portant la marque 6-4 lors d’un avantage numérique à 11:08.

Jean Daniel Gauthier a répliqué tout de suite avec ce qui allait devenir le but gagnant, son premier de la saison à 11:22, Filip Gauthier ajoutant le but d’assurance en complétant son tour du chapeau à 12:42. Louis-Philippe Charest en avantage numérique puis Alexi Hudon, en désavantage numérique, ont inscrit les deux derniers buts du match pour Saint-Charles.

Poussée victorieuse du Pavage Jirico

Dans le troisième match de la soirée vendredi soir, le Pavage Jirico se rendait à Sainte-Marie pour y affronter le Giovannina, match présenté devant 629 personnes au Centre Caztel. Après avoir subi la défaite à domicile lors de leur match initial la semaine précédente, les joueurs du Pavage Jirico ont inscrit cinq buts en troisième, en route vers un gain de 7-5 sur le Giovannina qui subissait ainsi un deuxième revers en trois matchs, ces deux défaites ayant eu lieu à domicile.

Après que Louis Nadeau eut donné les devants aux Mariverains avec le seul but de la première période, le Pavage Jirico a pris les devants 2-1 dans les six premières minutes et demie de la période médiane : Nicolas Lamarre a égalé la marque 1-1 en avantage numérique à 3:56 avant d’en ajouter un deuxième à forces égales à 6:35. Le Giovannina a repris son avance d’un but avant la fin de la période grâce à deux buts en avantage numérique, soit ceux de Félix-Antoine Chabot à 9:12 et de Jacob Roy à 15:04.

Un troisième période un peu folle attendait les spectateurs présents. Celle-ci s’est amorcée en force pour les visiteurs qui ont repris une avance d’un but, Jason Faucher et Zacharie Dumas marquant à 37 seconds d’écart avant que Philippe Leclerc ne crée l’égalité à 8:40. Julien Leclerc a porté la marque 5-4 en faveur du Pavage Jirico à 12:29, mais Samuel Landry ramenait tout le monde à la case départ avec le but égalisateur à 15:59.

Alors que la prolongation pointait à l’horizon, Zacharie Dumas redonnait l’avance pour de bon aux visiteurs avec son deuxième du match à 18:41, Émile Lambert concrétisant la victoire des siens avec un filet en avantage numérique à 19:22. Soulignons que le Pavage Jirico a dominé 47-27 au chapitre des tirs au but, n’accordant que quatre lancers en troisième période.

Prochains matchs

Soulignons qu’un calendrier de trois parties sera à l’affiche le week-end prochain. Deux de ceux-ci auront lieu le vendredi 17 octobre alors que Saint-Charles sera à Saint-Prosper à compter de 20 h et que Saint-Damien recevra Saint-Jean-Port-Joli à compter de 21 h. Le troisième match à l’affiche sera présenté le dimanche 19 octobre alors que les Mercenaires de Lotbinière seront de passage au Centre Frameco de Saint-Joseph pour y affronter le Familiprix, rencontre qui s’amorcera à 14 h.

Source: Serge Lamontagne, relationniste