Polyvalente de Saint-Georges

Football: les Dragons déclassent la première position

durée 11h00
13 octobre 2025
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Frédéric Poulin, responsable des communications Dragons Football de la Polyvalente de Saint-Georges

L'équipe de football des Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges a montré ce dont elle était capable en vainquant l’équipe qui était en première place au classement, soit le Laser de l’École des Sentiers de Québec.

Les Beaucerons l'ont emporté par la marque de 31-12, ce vendredi 10 octobre à Saint-Georges.

Ce n’est qu’en milieu de deuxième quart que les premiers points sont marqués au tableau, quand Lucas Roy capte une longue passe, ce qui place peu après Olivier Carrier en bonne position pour réussir un botté de placement.

Avec moins de trois minutes avant la mi-temps, Lucas Roy inscrit un touché pour faire 10-0, mais le Laser brise la glace avec son premier touché avec un moins d’une minute à faire. Les Dragons répliquent immédiatement en retournant le botté d’envoi adverse dans la zone des buts, œuvre de Mathis Poulin.

La marque est de 17-6 au retour de la mi-temps. Le Laser inscrit son deuxième majeur avec une minute à faire au troisième quart, puis les Dragons répliquent en milieu de dernier quart avec un touché de Xavier Lachance.

L’attaque du Laser continue à menacer, mais Mathis Bourque recouvre un ballon échappé. Les Dragons échappent perdent le ballon à leur tour, mais Olivier Carrier le recouvre à nouveau pour les Beaucerons. Puis, avec 2:30 à faire au match, Xavier Lachance marque son deuxième touché de la partie, confirmant la victoire des Dragons par la marque de 31-12.

L’attaque des Dragons a généré 168 verges par la passe et 97 verges par la course, pour un total de 265 verges. Le receveur Lucas Roy (133 verges) et le porteur Xavier Lachance (126 verges) ont été les plus productifs.

En défensive, Mathis Poulin (8 plaqués combinés, 1 passe rabattue) et Olivier Carrier (6 plaqués combinés, 1 ballon recouvré) se sont distingués.

« Ce fut un très bon match devant nos partisans. Nous avons été opportunistes en réussissant de beaux jeux au bon moment. Les trois unités ont bien performé, mais encore une fois, nous avons obtenu beaucoup trop de pénalités, ce qu’il faudra corriger pour le prochain match », a commenté l’entraîneur-chef des Dragons, Carl Dallaire.

Les Dragons seront sur la route ce vendredi 17 octobre, pour visiter les Vikings de L’École secondaire Les Etchemins de Charny à compter de 19 h. 

