Patriotes: une défaite pour les juvéniles, une victoire pour les cadets

Les athlètes des équipes des Patriotes de la polyvalente Bélanger à Saint-Martin étaient en action durant la dernière fin de semaine.

Patriotes juvéniles

Les Patriotes juvéniles se sont inclinés dans un match offensif, vendredi dernier au Stade TELUS de l’université Laval, pour leur dernier match de la saison régulière face au Collège Mariste. La marque finale était de 52 à 49.

En première demie, la défensive des Patriotes a éprouvé de la difficulté à s’imposer face à l’attaque adverse, qui a réussi à inscrire quatre touchés. Après un début de match plus tranquille, l’unité offensive des Patriotes a su trouver son rythme en fin de demie, réduisant l’écart à 27 à 21 à la mi-temps.

Au retour du vestiaire, la défensive beauceronne a continué de peiner à freiner l’adversaire, mais l’offensive a redoublé d’efficacité sous la direction du quart-arrière Elliot Poulin. Ce dernier a orchestré plusieurs séquences impressionnantes, permettant à son équipe de rester dans le match jusqu’à la toute fin.

En fin de quatrième quart, les deux équipes se livraient un duel spectaculaire, chacune trouvant le moyen d’inscrire des points à leurs possessions offensives. Tirant de l’arrière par dix points dans les dernières minutes, les Patriotes ont réussi à réduire l’écart à trois points, mais ont manqué de temps pour compléter la remontée.

Malgré la défaite, plusieurs joueurs se sont distingués. Samuel Beaudoin a capté deux passes de touché, tandis que Maddox Lessard et Thomas Bellegarde ont chacun ajouté un touché par la passe. De son côté, Elliot Poulin a livré une performance remarquable, inscrivant trois touchés au sol en plus de quatre passes de touché à ses receveurs.

Ce match marquait la fin de la saison régulière pour les Patriotes, qui bénéficieront d’une semaine de repos avant d’entreprendre les séries éliminatoires. Ils devraient accueillir à la maison un match de quart de finale, contre un adversaire qui reste à déterminer.

Patriotes cadets

Les Patriotes cadets, quant à eux, disputaient leur cinquième partie de la saison ce dimanche après-midi et pour l'occasion ils recevaient le Graal du Collège Clarétain de Victoriaville. Les premières séquences des deux équipes ont été brèves avec chacun un revirement. Par la suite, les Patriotes ont ouvert la machine.

Mené par une brigade défensive solide pendant tout le match, les Patriotes se trouvaient souvent en bonne posture pour commencer leurs séquences à l'attaque. Malgré quelques blessés et des joueurs absents la défensive a montré une fois de plus de quoi elle est capable en provoquant plusieurs revirements, suite à des cafouillages de l'offensive adverse. Le secondeur Elliot Gilbert et le demi de sûreté Michael Lamontagne ont mené la charge en défensive.

A l'attaque, le quart Zack Poulin à été intraitable en marquant 4 touchés au sol, tout ça en plus d'ajouter 2 passes de touché au receveur Raphaël Gagné. Le porteur de ballon Oldritche Nadeau a été aussi une menace constante en inscrivant 2 touchés. La botteuse Léa-Kim Mercier a réalisé 7 de ses 8 bottés d'après touché. Il faut aussi souligner le travail du joueur de ligne offensive Alexandre Lavallée qui a réalisé des blocs clés autant au sol que par la passe.

La marque finale était de 57-0 pour les Patriotes.

« Une fois de plus, on est arrivé prêt et on a vu le résultat. Somme toute, on a toujours des ajustements à apporter et il faut s'assurer d'être plus discipliné lors des prochains matchs. La vraie saison va commencer et se sont ces parties là qui seront cruciales. On progresse énormément, on a une belle et bonne équipe, mais il faut respecter nos adversaires dans le processus et être bien préparé à chaque partie, ça sera à nous les entraîneurs de s'occuper de ça! », a commenté l'entraîneur chef, Michaël Chamberland.

Les Patriotes visiteront les Vikings de l'école secondaire d'Aubier. Il s'agira du 2e affrontement entre les deux équipes, le premier match s'est terminé en faveur des Patriotes 43-6. Les vikings sont sur une séquence de 3 victoires, dont une victoire de 37-6 lors de leur dernier match contre l'Embâcle de la polyvalente Benoit-Vachon de Sainte-Marie.