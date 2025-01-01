Un week-end à oublier pour l’Assurancia de Beauce-Sud

Malgré 39 tirs dirigés par l’Assurancia de Beauce-Sud vers le gardien adverse, ce dernier a eu son mot à dire dans la victoire de 4 à 2 du Lafontaine de Bellechasse, vendredi soir, au sein de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches,

François-Xavier Larochelle et Albert Laflamme ont marqués pour l'Assurancia, mais ce ne fut pas suffisant pour l'emporter.

Le lendemain à Saint-Joseph, l'Assurancia tirait de l'arrière 4 à 0 après deux périodes. L'équipe avait eu un bon rythme en première, mais une mauvaise pénalité a fait mal à l'équipe qui a mis du temps à se relever. Par la suite, les Dogs ont écopé de plusieurs pénalités, mais l'attaque massive n'a pu en profiter.

Depuis le début de la saison, l'attaque connaît des ratés et le manque d’opportuniste commence à faire mal. En 3e période, l'offensive a débloqué avec cinq buts. Alors que c'était 5 à 4 pour les Dogs, le gardien de l'Assurancia a accordé un but qu'il aimerait sans doute revoir, malgré tout l'équipe n'abandonne pas et marque à nouveau pour réduire l'écart à un but. Finalement, Beauce-Centre marque dans un filet désert.

En 3e période, un trio formé par l'entraîneur Poulin a fait des flammèches. Mathieu-Olivier Paquet avec deux buts, Raphaël Paquet et Alexis Nadeau avec chacun un ont été explosifs en 3e période.

«En tirant de l'arrière 4 à 0 après deux périodes, je leur ai dit de désserrer leurs bâtons, d'aller s'amuser peut importe le résultat on a deux choix, abandonner ou continuer. J'ai aimé la force de caractère de l'équipe. On est juste en octobre, on doit continuer de travailler et de se bâtir et aller chercher de la confiance», a commenté l'entraîneur-chef, après la rencontre.

Depuis le début de la saison, l'équipe n'a enregistré aucune victoire pour cinq défaites, dont trois en prolongation.

Prochain match, le vendredi le 17 octobre, alors que le club visitera ses rivaux de toujours, Les Beaucerons de Sainte-Marie, au Centre Caztel, dès 20 h 30. Le lendemain, l'Assurancia sera à la maison au Centre sportif Lacroix-Dutil, pour accueillir le Cité Construction de Disraéli.