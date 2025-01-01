Les Condors enchaînent avec deux belles victoires

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont poursuivi leur série de succès en l’emportant coup sur coup contre les Prédateurs de Joliette, vendredi soir sur la route, puis contre les Prime de Laval, samedi à domicile.

Deux performances offensives solides qui confirment l’excellente forme de l’équipe en ce début de saison.

Dans un match chaudement disputé ce vendredi, les Condors ont su profiter de leurs opportunités pour repartir avec les deux points grâce à une victoire de 4 à 3 face aux Prédateurs.

Alexis Gagné a ouvert la marque en avantage numérique dès la quatrième minute, bien servi par Emerik Paris et Maxime Poirier. Après l’égalisation de Joliette, Mathys Lapointe a redonné l’avance aux siens avec un autre but en supériorité numérique.

La troisième période a été particulièrement animée. Élie Champagne a inscrit son premier de la saison, mais les locaux ont rapidement nivelé la marque à 3-3. Il n’aura toutefois fallu que 15 secondes aux Condors pour répliquer : Alexis Gagné a marqué son deuxième du match, scellant l’issue de la rencontre.

De retour devant leurs partisans le samedi, les Condors ont livré une performance explosive pour venir à bout du Prime de Laval.

Charles-Albert Pouliot a inscrit le but égalisateur en fin de première période, sur une belle séquence impliquant Alexis Gagné et Philippe Vézina. Ce n’était que le début d’une soirée productive pour Pouliot et Gagné.

En deuxième période, après avoir vu Laval reprendre l’avance, Alexis Gagné a égalisé avant que Maxime Poirier ne donne les devants aux Condors. Laval a brièvement créé l’égalité, mais la troisième période a été entièrement à l’avantage des locaux.

Alexis Gagné, en avantage numérique, a redonné l’avance aux siens, avant de compléter son tour du chapeau quelques minutes plus tard. Charles-Albert Pouliot a quant à lui enfilé son deuxième du match dans un filet désert, concluant cette rencontre avec une victoire convaincante de 6 à 3.

Avec un total de six buts marqués en deux jours par Alexis Gagné, et une solide contribution offensive de Pouliot, Paris, Poirier et Lapointe, les Condors confirment qu’ils peuvent compter sur plusieurs armes pour alimenter l’attaque.