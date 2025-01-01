Les Condors football renversent les Nordiques en fin de match

En déplacement samedi, les Condors football du Cégep Beauce-Appalaches ont arraché une victoire de 37 à 33, face aux Nordiques du Collège Lionel-Groulx de Sainte-Thérèse, au terme d’un match disputé jusque dans les dernières secondes.

Dans une rencontre serrée où aucune équipe ne voulait céder, la formation beauceronne a tranché l’issue de la partie sur un touché de dernière minute.

Le quart-arrière Charles Boulianne a livré une solide performance en complétant 18 de ses 43 passes pour 293 verges de gains, trois passes de touché et deux interceptions. Le receveur Hubert Drouin s’est de nouveau illustré avec six réceptions totalisant 142 verges et deux touchés, tandis qu’Antoine Gosselin a ajouté sept réceptions pour 102 verges, dont le touché victorieux qui a scellé le sort de la rencontre.

Au sol, l’unité offensive a également répondu présente, cumulant de précieux gains. En défensive, les Condors ont limité les Nordiques à seulement 45 verges par la course. Le joueur de ligne Émile Paradis a mené la charge avec quatre plaqués solos, cinq assistés et quatre sacks du quart, une prestation dominante qui a souvent freiné les élans adverses.

Grâce à cette victoire, les Condors affichent une fiche de 5 victoires et 2 défaites, occupant le 3ᵉ rang du classement de la division 2 et assurant sa place en séries éliminatoires. « Nos joueurs ont fait preuve d’un sang-froid remarquable dans un match à haute intensité. Ce genre de victoire bâtit la confiance et démontre la maturité du groupe à l’approche des séries », souligne Marc Loranger, entraîneur-chef des Condors.

La saison régulière entre dans sa dernière ligne droite avec deux matchs à disputer. Les Condors se rendront à Lévis, ce samedi 18 octobre, pour affronter les Faucons, avant de conclure la saison à la maison le samedi 25 octobre, au Cégep Beauce-Appalaches contre les Diablos de Trois-Rivières. Ce dernier match à domicile rendra hommage aux finissants et se déroulera au profit de Moisson Beauce, avec une collecte de denrées non périssables sur place.