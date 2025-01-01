Nous joindre
La Véloroute de la Chaudière fermée pour l'hiver

16 octobre 2025
Par Salle des nouvelles

Le tronçon de la Véloroute de la Chaudière, qui traverse le territoire de la MRC de La Nouvelle-Beauce, est désormais fermé à la circulation en vue de la saison hivernale, comme le prévoit la réglementation en vigueur.  

L'administration municipale régionale tient à remercier chaleureusement ses patrouilleurs bénévoles pour leur présence et leur dévouement, qui ont contribué à assurer la sécurité de tous les usagers. Il en va de même pour les utilisateurs et utilisatrices pour leur courtoisie et le respect des règles tout au long de la saison. 

Du côté de la Véloroute de Dorchester, la fermeture du tronçon est également en vigueur depuis le mercredi 15 octobre. Les autorités demandent de ne pas y circuler et de respecter les propriétés privées. 

