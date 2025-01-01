Six matchs ce weekend dans la LRH

La Ligue régionale de hockey présente un programme de six parties en fin de semaine avec quatre matchs ce vendredi, et deux autres ce samedi.

Voici un aperçu des affrontements prévus ce vendredi à 20 h 30.

À Val-des-Sources, les Nordik Blades et les Lumberjacks d’East Angus détermineront quelle équipe signera une première victoire cette saison. Les Nordik Blades ont une fiche de trois revers contre deux pour les Lumberjacks qui ont été en congé forcé la semaine dernière en raison du bris survenu à l’aréna Robert-Fournier.

À Coaticook, le Dynamik Service agricole (2-1-0) recevra les Constructions Côté de Louiseville (1-1-1). Les Coaticookois n’ont qu’un point d’avance sur leurs adversaires qui s’amèneront ce vendredi soir.

À La Guadeloupe, deux vieux rivaux vont s’affronter alors que le Sauro de Lac-Mégantic visitera le DLC. Le Sauro (1-0-1) n’est qu’à un point du DLC (2-1-0) et du deuxième rang du classement serré en ce début de saison.

À Windsor, les meneurs au classement, le Desjardins – Wild, recevront l’équipe qui a donné du fil à retordre lors d’un affrontement il y a deux semaines, les Cobras de Princeville. Est-ce que les Cobras (1-0-1) seront les premiers à vaincre la formation windsoroise qui est parfaite en trois matchs?

Ce samedi, dès 20 heures, les Lumberjacks d’East Angus retrouveront leur domicile de l’aréna Robert-Fournier, qui était fermé depuis le 10 octobre dernier en raison d’un bris important. La Ville d’East Angus a confirmé que l’aréna ouvrira ce samedi au grand bonheur des utilisateurs et ce sont les champions en titre, le JB de Daveluyville (2-1-0), qui seront les visiteurs.

Enfin, les Cobras de Princeville seront aussi de retour devant leurs partisans et c’est le Sauro de Lac-Mégantic qui s’amènera au Centre sportif Paul-de-la-Sablonnière.

Source: Robert Legault, Ligue régionale de hockey