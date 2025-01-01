Nous joindre
Face aux Vikings de St-Eustache

Manque d'opportunisme pour les Chevaliers de Lévis

durée 10h00
18 octobre 2025
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18AAA

Après une semaine de repos pour l’ensemble des équipes du circuit Lévesque, les activités reprennent et les Chevaliers se dirigent vers l’Aréna Florian-Guindon pour y affronter les Vikings de St-Eustache. Nathan Gagnon obtient le départ de la part du pilote lévisien, Pier-Luc Giguère.

Lévis se présente à Ste-Eustache avec le désir de ressortir avec la victoire, mais ils jouent de fantaisie au premier tiers alors qu’ils ne peinent à profiter des chances près du filet adverse. En fin de période, les Vikings font payer le manque d'opportunisme de Lévis alors que Nolann Héroux bat Nathan Gagnon. Cependant, avec 11 secondes à faire, Benjamin Corso égalise le pointage avec un boulet en avantage numérique. Après 20 minutes, 1-1 entre les deux formations.

La période médiane est synonyme d’indiscipline de la part des Chevaliers alors qu’ils écopent de 4 punitions consécutives qui font tourner le vent de bord. Les Vikings n’en demandent pas plus et s’inscrivent au tableau à deux reprises en 6 secondes. Tout d'abord, William Vincent marque son 5ᵉ de la campagne et Enzo Lévy enfile son 3ᵉ de la saison. Après 40 minutes de jeu, les Chevaliers rentrent au vestiaire avec un retard de deux. Les Chevaliers comptent bien laisser le cachot de côté pour tenter de revenir dans la partie. Charly Roy déjoue Zackary Renaud pour réduire l’écart. Des passes sont accordées à Logan Bêty et Malyk Côté. Les visiteurs retirent leur gardien pour tenter d’égaliser en fin de période, mais Nathan Marineau marque dans une cage abandonnée à 19:03.

La marque finale : 4-2 pour les Vikings

Le prochain match des Chevaliers aura lieu demain, dimanche 19 octobre, alors qu’ils seront de retour à domicile pour recevoir les Lions du Lac St-Louis dès 13 h 30. Cette partie sera une présentation de la Fromagerie Victoria de Lévis.

Les trois étoiles RDS :
1ᵉʳᵉ étoile : William Vincent des Vikings
2ᵉ étoile : Nathan Marineau des Vikings
3ᵉ étoile : Zackary Renaud des Vikings

