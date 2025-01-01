L’avantage numérique fait la différence pour les Chevaliers de Lévis

Les Chevaliers retrouvaient leur domicile pour tenter de retrouver le chemin de la victoire après avoir subi un revers contre les Vikings et les Albatros lors des deux dernières sorties.

Les Lions du Lac St-Louis étaient les visiteurs et ont tenté d’obtenir leur premier gain cette saison pour leur 50ᵉ édition. Jesse Satov est placé dans le filet par Vezio Sacratini alors que son homologue, Pier-Luc Giguère, fait confiance à Zachary Lainesse.

Les Lévisiens manquent de présence en première période alors que c’est les Lions qui sont tenaces et en contrôle de la partie. Ce premier tiers est similaire à la deuxième période du dernier match alors que Lévis écope de trois punitions consécutives, mais réussit à s’en tirer indemne. Après 20 minutes, la marque est à 0-0.

La période médiane est un nouveau souffle pour les Chevaliers alors qu’ils profitent de trois avantages numériques pour s’inscrire à la marque à trois reprises. Tout d’abord, Logan Bêty déjoue le cerbère d’un tir au sol, ce qui inspire Benjamin Corso pour faire de même pour le deuxième but des siens. Quelques instants plus tard, les jumeaux St-Hilaire s’allient pour en inscrire un troisième en deuxième période. Les Chevaliers retournent au vestiaire avec une avance de trois buts.

La troisième période continue dans le même sens, les Chevaliers profitent à nouveau de l’attaque à cinq alors que Simon Delarosbil marque en avantage numérique. Quelques instants plus tard, Alex Duguay-Caron marque suite à une savante passe d’Anthony Breton. En tout de fin de match, Arnaud Desjardins prive Lainesse d’un jeu blanc à 17 :24.

La marque finale est de 5-1 pour les Chevaliers.

Le prochain match des Chevaliers aura lieu vendredi 24 octobre alors que le Blizzard du Séminaire St-François sera l’équipe visiteuse dès 19 h 30. Cette partie sera présentée à l’Aréna de Lévis.

Les trois étoiles RDS

1ᵉʳᵉ étoile : Zachary Lainesse des Chevaliers

2ᵉ étoile : Jacob Boucher des Chevaliers

3ᵉ étoile : Alex Duguay-Caron des Chevaliers