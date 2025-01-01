Les Hunters de Saint-Prosper en panne de victoires

Un calendrier de trois parties était à l’affiche au cours du dernier week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud.

Au terme de ces trois rencontres, il ne reste plus qu’une équipe sans victoire, soit les Hunters de Saint-Prosper qui se sont inclinés devant Saint-Charles, le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli et le Familiprix de Saint-Joseph connaissant eux aussi les joies de la victoire.

Poussée irrésistible pour les Éperviers

Dans le premier match de la fin de semaine présenté vendredi soir au Centre récréatif de Saint-Prosper, une poussée de quatre buts sans réplique en période médiane a permis aux Éperviers de Saint-Charles de briser une égalité de 1-1, en route vers un gain de 6-2 sur les Hunters.

Alexis Hudon, avec son deuxième de la saison, a donné l’avance aux visiteurs à 2:31 en première, Mario Boilard Jr égalant la marque avec son premier en carrière dans la LHCS à 18:17 en avantage numérique.

Mathis Paradis (2-2-4) a redonné l’avance aux visiteurs à 3:36 au début de la période médiane avant d’ajouter à l’avance des siens avec son deuxième de l’engagement à 7:22, suivi tout de suite après par Louis-Philippe Charest qui a porté l’avance des Éperviers à 4-1, et ce, 23 secondes plus tard.

Joey Blouin a cassé les reins des locaux en portant la marque 5-1 lors d’un désavantage numérique en fin d’engagement, un but inscrit sans aide à 18:42.

Deux buts en avantage numérique ont été inscrits en troisième, Nickolas Morin marquant pour les Hunters à 4:50, Louis-Philippe Charest complétant la marque pour les Éperviers à 10:31.

Premier revers du Plastiques Moore

Invaincu à ses trois premières sorties, le Plastiques Moore recevait la visite du Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli vendredi soir. Mené par Frédérick Dionne qui a enregistré un tour du chapeau, le Pavage Jirico a eu raison des bellechassois par la marque de 6-3, signant par le fait même un troisième gain en quatre rencontres.

Les visiteurs ont pris le contrôle du match dès la période initiale, inscrivant trois buts contre un seul pour les locaux. Dionne a donné l’avance 1-0 au Pavage Jirico dès la 8e minute de jeu de la première, Dylan Asselin-Racine égalant la marque à 9:55. Dionne a redonné l’avance à la formation de la Côte-du-Sud à 12:39, Joshua Desmarais profitant d’un avantage numérique à 16:39 pour doubler l’avantage des visiteurs.

Les joueurs du Plastiques Moore se sont retroussé les manches lors de la période médiane, marquant à deux reprises pour créer l’égalité 3-3 après 40 minutes de jeu. Maxime Aubin et Charles Dulac-Simard sont ceux qui ont trompé la vigilance du gardien Félix-Antoine Leblond qui s’est toutefois dressé devant les attaques adverses en troisième, bloquant les 14 dirigés vers lui pour l’occasion.

Après que Mathieu Bélanger eut redonné l’avance 4-3 au Pavage Jirico dès la 58e seconde de jeu en troisième, Édouard Ouellet a jeté une douche dans le clan bellechassois en doublant cette avance lors d’un avantage numérique à 9:14. Frédérick Dionne a complété son tour du chapeau n marquant dans un filet désert à 19:42.

Festival offensif à Saint-Joseph

Dans le dernier match de la fin de semaine présenté dimanche après-midi au Centre Frameco de Saint-Joseph, Familiprix et Mercenaires de Lotbinière se livraient un festival offensif de 15 buts, le Familiprix ayant raison des Mercenaires par la marque de 8-7. Charles-Étienne Hébert a mené l’attaque des vainqueurs avec un tour du chapeau, Jason Pitt faisant de même pour Lotbinière.

Le Familiprix a amorcé la rencontre en force avec deux buts rapides en première moitié de première période : Joé Boutin a donné les devants aux Joselois à 9:56, Charles-Étienne Hébert doublant l’avance des siens à 11:18. Le reste de la période initiale a été à l’avantage des Mercenaires qui ont répliqué à trois reprises pour prendre les devants : Jordan Hewey a réduit la marque à 14:38 sans aide, Serein Ntishoboyé égalant la marque à 14:57. Jason Pitt a donné l’avance aux visiteurs avec un filet en avantage numérique à 17:26 puis en deuxième, le Familiprix a explosé avec cinq buts contre un seul pour les Mercenaires.

Après que Pierre-Olivier Rochette eut créé l’égalité en désavantage numérique à 1:16, Anthony Boudreau a redonné les devants aux locaux à forces égales à 6:19. Un peu plus d’une minute plus tard, Mickaël Bélanger a profité d’un autre avantage numérique pour porter la marque 3-3, les Joselois répondant avec trois buts consécutifs, soit le deuxième de Charles-Étienne Hébert à 8:20, celui de Keven Landry à 13:49 puis le deuxième également pour Anthony Boudreau qui portait la marque 6-3 à 14:45.

Charles-Étienne Hébert a inscrit le 8e bus des Joselois à 4:11 en début de troisième, le reste de la période appartenant aux Mercenaires qui ont inscrit les trois derniers buts de la rencontre dans les dernières minutes de jeu, mais en vain. Jason Pitt et Serein Ntishoboyé ont profité d’avantages numériques à 14:19 et 15:26 puis Pitt, avec son troisième du match à 16:20, donnant ne frousse aux joueurs du Familiprix qui ont résisté pour signer leur troisième gain de la saison, étant la seule équipe invaincue en ce début de saison.

Prochains matchs

Soulignons que quatre rencontres seront à l’affiche ce vendredi octobre. À 20 h 30, Saint-Damien tentera de rendre la monnaie de sa pièce au Pavage Jirico en visitant ces derniers au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Pendant ce temps, Saint-Prosper aura la lourde tâche de vaincre les Mercenaires de Lotbinière en visitant en ces derniers au Centre récréatif de Saint-Gilles, à 20 h 30 également.

Quinze minutes plus tard, nous aurons droit à un affrontement entre Montmagny et Sainte-Marie, au Centre Caztel. Enfin, le Familiprix de Saint-Joseph se rendra à l’aréna de Saint-Charles pour y affronter les Éperviers, match qui s’amorcera à 20 h 55.