Football scolaire

Victoire convaincante des Dragons

20 octobre 2025
Par Salle des nouvelles

Les Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges ont remporté leur dernier match de la saison régulière par la marque de 32-14, contre les Vikings de L’École secondaire Les Etchemins qu’ils visitaient à Charny le vendredi 17 octobre. 

Ce sont toutefois les Vikings qui marquent le premier touché du match en milieu de premier quart. Xavier Lachance égalise avec un majeur en fin de quart et le reste de la demie sera marqué par les performances de la défensive qui ne cède pas même si elle se retrouve acculée dans sa zone à quelques reprises, notamment avec une interception de Mathis Poulin et le bloc d’une tentative de placement. Ce sont plutôt les Dragons qui réussissent un placement au dernier jeu de la demie, signé Olivier Carrier. 

Les Dragons ratent leur tentative de placement suivante en milieu de troisième quart, mais qui se révèle être bonne pour un simple. Les Vikings reprennent les devants 14-11 avec leur deuxième touché du match en fin de troisième quart. 

Les Dragons explosent au quatrième quart: des touchés sans réplique de Jayden Giguère St-Hilaire, Lucas Roy et Xavier Lachance confirment la victoire des Dragons. La défensive effectue également de gros jeux durant ce quart pour redonner la balle aux Dragons, notamment la deuxième interception de Mathis Poulin et des ballons récupérés par Chace St-Pierre et Jossua Vallerand. 

L’attaque des Dragons a généré pas moins de 251 verges par la course et 255 verges par la passe, pour un total de 506 verges. Les plus productifs ont été Xavier Lachance (197 verges), Jayden Giguère St-Hilaire (132 verges) et Lucas Roy (68 verges). 

En défensive, Mathis Poulin (trois plaqués combinés, deux interceptions, un échappé provoqué), Olivier Carrier (huit plaqués combinés, dont deux pour perte de terrain) et Alex Frigon (cinq plaqués combinés, une passe rabattue) se sont illustrés. 

«Ce fut un beau match comme dernier de la saison régulière. Nous avons vu de belles choses autant offensivement, défensivement, ainsi que sur les unités spéciales. Ce fut notre premier match de plus de 500 verges à l'offensive et ça fait du bien. Même nos joueurs substituts ont connu du succès en fin de match. Nous ne devons prendre personne à la légère et nous préparer à chaque match comme si nous allions jouer le dernier. La vraie saison commence!», s'est exprimé l’entraîneur-chef des Dragons, Carl Dallaire, à l'issue du match.

Pour leur match de demi-finale régionale, les Dragons recevront le Laser de l’École des Sentiers de Québec. Le tout n’est pas officiellement confirmé, mais le match se tiendra fort probablement ce vendredi 24 octobre à compter de 19 h. Surveillez la page Facebook des Dragons cette semaine pour en avoir la confirmation. 

Source: Frédéric Poulin, responsable des communications

