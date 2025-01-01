Lac-Mégantic prend la tête du classement

Voici le résumé des deux matchs présentés ce samedi dans la Ligue régionale de hockey.

Lac-Mégantic 3 — Princeville 2 (Fusillade)

Les Cobras de Princeville ont baissé pavillon au compte de 3-2, samedi soir, contre le Sauro de Lac-Mégantic au Centre sportif Paul-de-la-Sablonnière.

C’est Antoine Savard qui a tranché le débat au sixième tour des tirs de barrage alors que les Méganticois grimpent au premier rang du classement de la Ligue régionale de hockey avec une avance d’un point sur les Cobras, le JB de Daveluyville et le Desjardins – Wild de Windsor.

Jason Desruisseaux (2e) et Antoine Tourigny (1er) ont procuré des avances aux Cobras en première et en deuxième période.

Olivier Therrien (2e) et Louis-Joseph Guernon (2e) ont répliqué pour le Sauro qui a vu son gardien de but, Justin Fréchette, recevoir 34 tirs dans ce match.

À l’autre bout, Loïc Mainguy-Crépault a très bien fait aussi en faisant face à 26 lancers.

Daveluyville 7 — East Angus 3

Le JB de Daveluyville a marqué six buts dans les deux dernières périodes pour s’imposer au compte de 7-3 contre les Lumberjacks à East Angus.

Ces derniers avaient réussi à prendre les devants 2-1 face aux champions en titre avec les buts de Marc-Antoine Perron (2e) et Dominic Pokora (3e) en première période.

Frédéric Rondeau (3e et 4e), Marc-Antoine Labonté (1er) et Étienne Cadorette-Tardif (2e) ont répliqué pour le JB en deuxième période.

Xavier Blanchard (2e) et Jordan Fréchette (2e) ont complété en troisième période, sans oublier le but d’Alexandre Caron (1er) à la période initiale.

Olyvier Massicotte (1er) a inscrit le troisième but des Lumberjacks avec moins de trois minutes à faire au match.

Le gardien Miguel Savoie a reçu 23 tirs du JB contre 20 pour Alex Larrivée.

Calendrier du prochain weekend

Six rencontres auront lieu lors du weekend dans la LRH:

Vendredi 24 octobre – 20 h 30

Daveluyville à Louiseville

Val-des-Sources à Saint-Cyrille

La Guadeloupe à Coaticook

East Angus à Lac-Mégantic

Samedi 25 octobre – 20 h

East Angus à La Guadeloupe

Louiseville à Princeville

Source: Robert Legault, Ligue régionale de hockey