Les Condors football gardent le cap sur les séries

Les Condors football du Cégep Beauce-Appalaches se sont inclinés 32 à 16 face aux Faucons du Cégep de Lévis, samedi après-midi.

Dans une rencontre où l’attaque a peiné à trouver son rythme, la formation beauceronne a néanmoins su créer plusieurs séquences intéressantes et demeure en bonne position pour les séries éliminatoires.

En offensive, Noah Gilbert s’est démarqué avec sept attrapés pour 133 verges de gains et un touché, tandis que Mendel Tiabou a poursuivi sur sa lancée avec 13 courses totalisant 70 verges. Raphaël Jalbert a inscrit le second touché des Condors.

En défensive, Émile Paradis a de nouveau été une présence dominante avec quatre plaqués, deux assistés et un pour perte. Manouk Gourgeau a aussi offert une prestation solide avec six plaqués et cinq assistés, alors que Kevin Morin et Philip Gilbert ont chacun ajouté six plaqués et un assisté.

«Ce n’était pas notre meilleure sortie, mais parfois, ces matchs permettent d’ajuster des détails importants avant les séries. Nous savons ce que nous devons corriger et nous serons prêts pour terminer la saison sur une bonne note», a souligné l’entraîneur-chef des Condors, Marc Loranger.

La saison régulière se conclura ce samedi 25 octobre à 19 h 30 au Cégep Beauce-Appalaches, alors que les Condors accueilleront les Diablos de Trois-Rivières. Cette rencontre déterminera le classement final avant les séries éliminatoires. Avec une fiche de cinq victoires et trois défaites, les Condors occupent jusqu’ici le cinquième rang du classement général, à égalité avec les Faucons de Lévis.

Ce dernier affrontement à domicile sera également l’occasion de rendre hommage aux 19 finissants qui terminent leur parcours collégial et disputent leur dernière saison sous les couleurs des Condors.

Collecte pour Moisson Beauce

Chaque année, les Condors football s’unissent à Moisson Beauce pour soutenir les familles et les personnes en situation de vulnérabilité dans la région. Le 25 octobre, lors du match à domicile, le public est invité à apporter des denrées non périssables et à les déposer à l’entrée près de la billetterie. Conserves, produits secs, aliments protéinés ou articles d’hygiène: chaque don contribue à répondre à des besoins essentiels et à renforcer l’entraide au sein de la communauté beauceronne. Toutes les denrées récoltées seront acheminées à l’organisme pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans la région.