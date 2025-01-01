Près de 325 adolescents ont participé à la compétition de cross-country du CSSBE

Près de 325 élèves des écoles secondaires du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) se sont regroupés sur le terrain du Parc des Sept-Chutes à Saint-Georges pour participer à une compétition de cross-country.

Ce grand rassemblement, qui avait lieu le jeudi 2 octobre, a pour but de promouvoir l’activité physique auprès des jeunes des écoles primaires.

L'organisation remercie d'ailleurs tous les parents venus encourager les athlètes ainsi que les éducateurs physiques ou parents des écoles participantes qui ont accompagné les jeunes dans leur préparation.

Les établissements gagnants

Benjamin féminin (3 km)

1er rang : Polyvalente des Abénaquis

2e rang : Polyvalente des Abénaquis

3e rang : Polyvalente de Saint-Georges

Benjamin masculin (3 km)

1er rang : École secondaire Veilleux

2e rang : Polyvalente Benoît-Vachon

3e rang : Polyvalente de Saint-Georges

Cadet féminin (4 km)

1er rang : Polyvalente de Saint-Georges

2e rang : Polyvalente Benoît-Vachon

3e rang : Polyvalente Benoît-Vachon

Cadet masculin (4 km)

1er rang : Polyvalente de Saint-Georges

2e rang : Polyvalente Benoît-Vachon

3e rang : Polyvalente Bélanger

Juvénile féminin (5 km)

1er rang : Polyvalente Benoît-Vachon

2e rang : École secondaire Veilleux

3e rang : Polyvalente Benoît-Vachon

Juvénile masculin (5 km)

1er rang : Polyvalente Benoît-Vachon

2e rang : École secondaire Veilleux

3e rang : Polyvalente de Saint-Georges

De benjamin à juvénile, les huit premières filles et les huit premiers garçons de chaque catégorie se sont qualifiés pour représenter le CSSBE au championnat régional du Réseau du sport étudiant du Québec qui s’est tenue le dimanche 12 octobre dernier au Campus Notre-Dame-de-Foy à Saint-Augustin-de- Desmaures.

Cette année, le chronométrage par puce électronique était effectué par la compagnie Sport Chrono.