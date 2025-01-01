Résultats
Cross-country du CSSBE: près de 1075 élèves du primaires ont participé
Près de 1075 élèves, de la 3e à la 6e année du primaire, du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) se sont regroupés sur le terrain de l’école des Deux-Rives de Saint-Georges pour participer à une compétition de cross-country le samedi 4 octobre.
Ce grand rassemblement a pour but de promouvoir l’activité physique auprès des jeunes des écoles primaires. Lors de l’événement, des bannières d’équipe ont été remises à des écoles.
Les établissements gagnants
Novice féminin – 3e année (1 km)
1er rang : Kennebec de Saint-Côme-Linière
2e rang : Maribel de Sainte-Marie
3e rang : Lacroix de Saint-Georges
Novice masculin – 3e année (1 km)
1er rang : Léry – Monseigneur de Laval de Beauceville
2e rang : Lacroix de Saint-Georges
3e rang : Barabé-Drouin de Saint-Isidore
Novice féminin – 4e année (1 km)
1er rang : Arc-en-ciel de Saint-Odilon
2e rang : Notre-Dame de Lac-Etchemin
3e rang : L'Étincelle de Sainte-Marguerite
Novice masculin – 4e année (1 km)
1er rang : Sainte-Famille de Tring-Jonction
2e rang : Lacroix de Saint-Georges
3e rang : Lacroix de Saint-Georges
Moustique féminin – 5e année (2 km)
1er rang : La Source de Saint-Patrice
2e rang : Louis-Albert-Vachon de Saint-Frédéric
3e rang : Deux-Rives de Saint-Georges
Moustique masculin – 5e année (2 km)
1er rang : L'Éco-Pin de Notre-Dame-des-Pins
2e rang : Deux-Rives de Saint-Georges
3e rang : L'Éco-Pin de Notre-Dame-des-Pins
Moustique féminin - 6e année (2 km)
1er rang : Deux-Rives de Saint-Georges
2e rang : Deux-Rives de Saint-Georges
3e rang : Sainte-Famille de Tring-Jonction
Moustique masculin – 6e année (2 km)
1er rang : Barabé-Drouin de Saint-Isidore
2e rang : Grande-Coudée de Saint-Martin
3e rang : Sainte-Famille de Tring-Jonction
Dans la catégorie moustique, les dix premières filles et les dix premiers garçons se sont qualifiés pour représenter le CSSBE au championnat régional du Réseau du sport étudiant du Québec qui s’est tenue le dimanche 12 octobre dernier au Campus Notre-Dame-de-Foy à Saint-Augustin-de-Desmaures.
En moustique féminin, pour le championnat régional, une élève du CSSBE est arrivée première sur 103 participantes : Florence Veilleux, élève de 6e année de l’école des Deux-Rives de Saint-Georges.
Cette année, le chronométrage par puce électronique était effectué par la compagnie Sport Chrono.