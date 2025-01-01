Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Résultats

Cross-country du CSSBE: près de 1075 élèves du primaires ont participé

durée 15h00
26 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Près de 1075 élèves, de la 3e à la 6e année du primaire, du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) se sont regroupés sur le terrain de l’école des Deux-Rives de Saint-Georges pour participer à une compétition de cross-country le samedi 4 octobre.

Ce grand rassemblement a pour but de promouvoir l’activité physique auprès des jeunes des écoles primaires. Lors de l’événement, des bannières d’équipe ont été remises à des écoles.

Les établissements gagnants

Novice féminin – 3e année (1 km)
1er rang : Kennebec de Saint-Côme-Linière
2e rang : Maribel de Sainte-Marie
3e rang : Lacroix de Saint-Georges

Novice masculin – 3e année (1 km)
1er rang : Léry – Monseigneur de Laval de Beauceville
2e rang : Lacroix de Saint-Georges
3e rang : Barabé-Drouin de Saint-Isidore

Novice féminin – 4e année (1 km)
1er rang : Arc-en-ciel de Saint-Odilon
2e rang : Notre-Dame de Lac-Etchemin
3e rang : L'Étincelle de Sainte-Marguerite

Novice masculin – 4e année (1 km)
1er rang : Sainte-Famille de Tring-Jonction
2e rang : Lacroix de Saint-Georges
3e rang : Lacroix de Saint-Georges

Moustique féminin – 5e année (2 km)
1er rang : La Source de Saint-Patrice
2e rang : Louis-Albert-Vachon de Saint-Frédéric
3e rang : Deux-Rives de Saint-Georges

Moustique masculin – 5e année (2 km)
1er rang : L'Éco-Pin de Notre-Dame-des-Pins
2e rang : Deux-Rives de Saint-Georges
3e rang : L'Éco-Pin de Notre-Dame-des-Pins

Moustique féminin - 6e année (2 km)
1er rang : Deux-Rives de Saint-Georges
2e rang : Deux-Rives de Saint-Georges
3e rang : Sainte-Famille de Tring-Jonction

Moustique masculin – 6e année (2 km)
1er rang : Barabé-Drouin de Saint-Isidore
2e rang : Grande-Coudée de Saint-Martin
3e rang : Sainte-Famille de Tring-Jonction

Dans la catégorie moustique, les dix premières filles et les dix premiers garçons se sont qualifiés pour représenter le CSSBE au championnat régional du Réseau du sport étudiant du Québec qui s’est tenue le dimanche 12 octobre dernier au Campus Notre-Dame-de-Foy à Saint-Augustin-de-Desmaures.

En moustique féminin, pour le championnat régional, une élève du CSSBE est arrivée première sur 103 participantes : Florence Veilleux, élève de 6e année de l’école des Deux-Rives de Saint-Georges.

Cette année, le chronométrage par puce électronique était effectué par la compagnie Sport Chrono. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une victoire et une défaite pour le Cool FM face aux 3L de Rivière-du-Loup

Publié à 14h00

Une victoire et une défaite pour le Cool FM face aux 3L de Rivière-du-Loup

Le Cool FM de Saint-Georges a connu une fin de semaine en deux temps face aux 3L de Rivière-du-Loup, signant une belle victoire de 5 à 4 à domicile ce vendredi, avant de s’incliner 4 à 1 le lendemain sur la route. Vendredi soir au Centre Sportif Lacroix-Dutil, les hommes de Keven Cloutier ont offert une première période tonitruante à leurs ...

LIRE LA SUITE
Ligue M25 : un nouveau souffle pour le hockey adulte en Beauce

Publié hier à 18h00

Ligue M25 : un nouveau souffle pour le hockey adulte en Beauce

Une nouvelle ligue de hockey vient d’entrer en scène en Beauce. Samedi dernier, la formation du PawPaw Snack de Saint-Georges a disputé son tout premier match officiel dans la toute nouvelle Ligue M25, remportant une victoire de 5 à 3 contre l’équipe SPP Metal Tech de Saint-Éphrem. La ligue M25, une ligue sans contact encadrée par Hockey Québec, ...

LIRE LA SUITE
Un autre weekend de six matchs dans la LRH

Publié le 24 octobre 2025

Un autre weekend de six matchs dans la LRH

Pour un deuxième weekend consécutif, la Ligue régionale de hockey présentera six parties, incluant quatre ce vendredi à 20 h 30. Voici les affrontements prévus, incluant plusieurs qui vont impliquer les équipes du peloton de tête du circuit, sauf le Desjardins – Wild de Windsor, qui est en congé en fin de semaine. Vendredi 24 octobre – ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge