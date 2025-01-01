Cross-country du CSSBE: près de 1075 élèves du primaires ont participé

Près de 1075 élèves, de la 3e à la 6e année du primaire, du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) se sont regroupés sur le terrain de l’école des Deux-Rives de Saint-Georges pour participer à une compétition de cross-country le samedi 4 octobre.

Ce grand rassemblement a pour but de promouvoir l’activité physique auprès des jeunes des écoles primaires. Lors de l’événement, des bannières d’équipe ont été remises à des écoles.

Les établissements gagnants

Novice féminin – 3e année (1 km)

1er rang : Kennebec de Saint-Côme-Linière

2e rang : Maribel de Sainte-Marie

3e rang : Lacroix de Saint-Georges

Novice masculin – 3e année (1 km)

1er rang : Léry – Monseigneur de Laval de Beauceville

2e rang : Lacroix de Saint-Georges

3e rang : Barabé-Drouin de Saint-Isidore

Novice féminin – 4e année (1 km)

1er rang : Arc-en-ciel de Saint-Odilon

2e rang : Notre-Dame de Lac-Etchemin

3e rang : L'Étincelle de Sainte-Marguerite

Novice masculin – 4e année (1 km)

1er rang : Sainte-Famille de Tring-Jonction

2e rang : Lacroix de Saint-Georges

3e rang : Lacroix de Saint-Georges

Moustique féminin – 5e année (2 km)

1er rang : La Source de Saint-Patrice

2e rang : Louis-Albert-Vachon de Saint-Frédéric

3e rang : Deux-Rives de Saint-Georges

Moustique masculin – 5e année (2 km)

1er rang : L'Éco-Pin de Notre-Dame-des-Pins

2e rang : Deux-Rives de Saint-Georges

3e rang : L'Éco-Pin de Notre-Dame-des-Pins

Moustique féminin - 6e année (2 km)

1er rang : Deux-Rives de Saint-Georges

2e rang : Deux-Rives de Saint-Georges

3e rang : Sainte-Famille de Tring-Jonction

Moustique masculin – 6e année (2 km)

1er rang : Barabé-Drouin de Saint-Isidore

2e rang : Grande-Coudée de Saint-Martin

3e rang : Sainte-Famille de Tring-Jonction

Dans la catégorie moustique, les dix premières filles et les dix premiers garçons se sont qualifiés pour représenter le CSSBE au championnat régional du Réseau du sport étudiant du Québec qui s’est tenue le dimanche 12 octobre dernier au Campus Notre-Dame-de-Foy à Saint-Augustin-de-Desmaures.

En moustique féminin, pour le championnat régional, une élève du CSSBE est arrivée première sur 103 participantes : Florence Veilleux, élève de 6e année de l’école des Deux-Rives de Saint-Georges.

Cette année, le chronométrage par puce électronique était effectué par la compagnie Sport Chrono.