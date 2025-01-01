Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Quatre pistes accessibles

Centre de ski Saint-Georges: ouverture dimanche

durée 15h00
10 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Le centre de ski Saint-Georges débutera sa saison de glisse ce dimanche 14 décembre.

En tout, quatre pistes seront ouvertes, dont la Familiale, l’Experte sans module ainsi que les deux pentes-écoles.  

Voici l’horaire pour ce début de saison et la période des Fêtes: 

➢ Dimanche 14 décembre, 9 h à 17 h 
➢ Vendredi 19 décembre, 9 h à 21 h
➢ 20 au 23 décembr, 9 h à 17 h
➢ 24 et 25 décembre, fermé 
➢ 26 décembre, 12 h à 21 h
➢ 27 au 30 décembre, 9 h à 17 h 
➢ 31 décembre, 9 h à 16 h 
➢ 1er janvier, fermé
➢ 2 janvier, 12 h à 21 h
➢ 3 au 5 janvier, 9 h à 17 h
➢ À partir du 6 janvier, horaire régulier 

Veuillez noter que des pistes s’ajouteront à l’offre de services en fonction des accumulations de neige et de la fabrication de neige. 

Pour suivre les activités du centre de ski Saint-Georges, consultez la page Facebook ainsi que  le site web (ski.saint-georges.ca). 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Deux victoires en deux matchs pour les Condors

Publié à 10h00

Deux victoires en deux matchs pour les Condors

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont offert tout un spectacle cette fin de semaine en récoltant deux victoires. Une première vendredi 5 décembre dans un match chaudement disputé en tirs de barrage face à Granby, et une seconde, le lendemain, face à Princeville.  Vendredi soir, les Condors visitaient donc l’Indigo de Granby. Menés 2 à 0 en ...

LIRE LA SUITE
Les Snowbirds à Saint-Georges le 24 juin

Publié hier à 16h15

Les Snowbirds à Saint-Georges le 24 juin

L'escadron des Snowbirds livrera un spectacle aérien le 24 juin, à l’aéroport de Saint-Georges. Le tout s'inscrira dans la programmation des activités de l'Aérofête de Beauce, ont annoncé aujourd'hui par voie de communiqué de presse, les organisateurs de l'événement. La dernière présence de l’escadron de démonstration a eu lieu en 2021, alors ...

LIRE LA SUITE
Deux revers pour l'Assurancia de Beauce-Sud

Publié hier à 14h00

Deux revers pour l'Assurancia de Beauce-Sud

L’Assurancia de Beauce-Sud a subi deux revers au cours du dernier week-end, dans ses matchs disputés au sein de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches. Vendredi, à Sainte-Marie, l’équipe s’est inclinée par la marque de 5 à 4, après une première période sans but. Les filets de Raphael Paquet, Samuel Landry, François-Xavier Larochelle et ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge