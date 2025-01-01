Centre de ski Saint-Georges: ouverture dimanche

Le centre de ski Saint-Georges débutera sa saison de glisse ce dimanche 14 décembre.

En tout, quatre pistes seront ouvertes, dont la Familiale, l’Experte sans module ainsi que les deux pentes-écoles.

Voici l’horaire pour ce début de saison et la période des Fêtes:

➢ Dimanche 14 décembre, 9 h à 17 h

➢ Vendredi 19 décembre, 9 h à 21 h

➢ 20 au 23 décembr, 9 h à 17 h

➢ 24 et 25 décembre, fermé

➢ 26 décembre, 12 h à 21 h

➢ 27 au 30 décembre, 9 h à 17 h

➢ 31 décembre, 9 h à 16 h

➢ 1er janvier, fermé

➢ 2 janvier, 12 h à 21 h

➢ 3 au 5 janvier, 9 h à 17 h

➢ À partir du 6 janvier, horaire régulier

Veuillez noter que des pistes s’ajouteront à l’offre de services en fonction des accumulations de neige et de la fabrication de neige.

Pour suivre les activités du centre de ski Saint-Georges, consultez la page Facebook ainsi que le site web (ski.saint-georges.ca).