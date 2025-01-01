Nous joindre
Contre Granby et Princeville

Deux victoires en deux matchs pour les Condors

10 décembre 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont offert tout un spectacle cette fin de semaine en récoltant deux victoires. Une première vendredi 5 décembre dans un match chaudement disputé en tirs de barrage face à Granby, et une seconde, le lendemain, face à Princeville. 

Vendredi soir, les Condors visitaient donc l’Indigo de Granby. Menés 2 à 0 en deuxième période, les Beaucerons ont amorcé une remontée avec le 14e but de la saison de Charles-Albert Pouliot, suivi d’un filet d’Emerik Paris, son tout premier, au troisième engagement.

Même si Granby a repris l’avance brièvement, Noah Boily a ramené tout le monde à la case départ avec un but en avantage numérique à cinq minutes de la fin. Le match s’est décidé en fusillade, où Yan Riviere a été le seul marqueur. Les Condors l’ont emporté 4 à 3.

Victoire sans appel contre Princeville

Le lendemain à Saint-Georges, les Condors ont poursuivi sur leur lancée en blanchissant le Titan de Princeville 4 à 0. Yan Riviere a une fois de plus brillé, inscrivant deux buts en première période, dont un en avantage numérique.

Emerik Paris a ajouté son deuxième filet en autant de matchs tôt en deuxième période, tandis qu’Alexis Gagné a scellé l’issue du match en fin de troisième période avec son 10e but de la saison, cette fois en filet désert.

Avec un total de sept buts en deux rencontres, une attaque bien répartie et une performance défensive solide, les Condors démontrent qu’ils sont en pleine possession de leurs moyens.

Les Condors seront de retour sur la glace dès cette fin de semaine pour deux matchs devant leurs partisans à Saint-Georges. Le premier, vendredi 12 décembre à 20 contre Granby et le second, dimanche 14 décembre à 14h. 

