Les Snowbirds à Saint-Georges le 24 juin

L'escadron des Snowbirds livrera un spectacle aérien le 24 juin, à l’aéroport de Saint-Georges.

Le tout s'inscrira dans la programmation des activités de l'Aérofête de Beauce, ont annoncé aujourd'hui par voie de communiqué de presse, les organisateurs de l'événement.

La dernière présence de l’escadron de démonstration a eu lieu en 2021, alors que les pilotes avaient présenté des figures en survolant la rivière Chaudière à la hauteur du centre-ville de la capitale beauceronne.

En plus des prouesses de la patrouille acrobatique officielle du Canada, l'Aérofête de Beauce, dont le principal commanditaire est Ultima Fenestration, accueillera de nombreux pilotes de performance et leurs appareils, dont la liste complète sera dévoilée au cours des prochains mois.