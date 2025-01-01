Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Dans le cadre de l’Aérofête de Beauce

Les Snowbirds à Saint-Georges le 24 juin

durée 16h15
9 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

L'escadron des Snowbirds livrera un spectacle aérien le 24 juin, à l’aéroport de Saint-Georges.

Le tout s'inscrira dans la programmation des activités de l'Aérofête de Beauce, ont annoncé aujourd'hui par voie de communiqué de presse, les organisateurs de l'événement.

La dernière présence de l’escadron de démonstration a eu lieu en 2021, alors que les pilotes avaient présenté des figures en survolant la rivière Chaudière à la hauteur du centre-ville de la capitale beauceronne.

En plus des prouesses de la patrouille acrobatique officielle du Canada, l'Aérofête de Beauce, dont le principal commanditaire est Ultima Fenestration, accueillera de nombreux pilotes de performance et leurs appareils, dont la liste complète sera dévoilée au cours des prochains mois.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Deux revers pour l'Assurancia de Beauce-Sud

Publié à 14h00

Deux revers pour l'Assurancia de Beauce-Sud

L’Assurancia de Beauce-Sud a subi deux revers au cours du dernier week-end, dans ses matchs disputés au sein de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches. Vendredi, à Sainte-Marie, l’équipe s’est inclinée par la marque de 5 à 4, après une première période sans but. Les filets de Raphael Paquet, Samuel Landry, François-Xavier Larochelle et ...

LIRE LA SUITE
Hockey M25: le Paw Paw St-Georges conserve sa fiche parfaite

Publié à 10h00

Hockey M25: le Paw Paw St-Georges conserve sa fiche parfaite

Le Paw Paw de Saint-Georges a poursuivi sa domination cette fin de semaine dans la Ligue M25 en remportant deux nouvelles victoires sur la route, conservant ainsi une fiche parfaite de huit gains en autant de sorties. Samedi, l’équipe s’est d’abord imposée en prolongation face au Belay Construction de Beauce-Etchemin à Saint-Côme. Après une ...

LIRE LA SUITE
Une patineuse de Lac-Etchemin médaillée de bronze

Publié à 6h00

Une patineuse de Lac-Etchemin médaillée de bronze

Anne-Sophie Lessard, patineuse du Club de patinage artistique Axel de Saint-Joseph, a décroché une médaille de bronze lors de la compétition Invitation Henriette-Dionne 2025, qui s’est tenue à Saint-Isidore du 4 au 7 décembre. Originaire de Lac-Etchemin, la jeune athlète concourait dans la catégorie STAR 4 – 13 ans et plus. Sa performance lui a ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge