Bon début de saison pour le Club de natation régional de Beauce

Les membres du Club de natation régional de Beauce (CNRB) ont participé à leurs premières compétitions de la saison.

Ainsi, le 11 octobre, les nageuses et les nageurs des groupes Relève, Performance et Élite ont tous bien performé à la première manche de la Ligue d'automne de l'Association de natation de Québec/Chaudières-Appalaches.

Julianne Vachon a remporté la médaille d'argent au 400 m libre, et elle a par le fait même battu le record du CNRB sur cette distance.

Par ailleurs, les jeunes athlètes des groupes Espoir et Relève ont pris part à un événement régional qui a eu lieu à Lévis le 19 octobre.

Parmi eux, soulignons trois membres du club qui ont terminé dans le top 10, soit Chléa Larhubarbe (9e au 100 m libre), Clovis Paquet (4e au 50 m papillon, 7e au 100 m 4 nages), et Romy Vachon (6e au 100 m libre, 4e au 50 m papillon, et 6e au 100 m 4 nages).

Source: Stéphanie Tremblay, pour le Club de natation régional de Beauce