Déjà deux compétitions complétées

Bon début de saison pour le Club de natation régional de Beauce

24 octobre 2025
Par Salle des nouvelles

Les membres du Club de natation régional de Beauce (CNRB) ont participé à leurs premières compétitions de la saison.

Ainsi, le 11 octobre, les nageuses et les nageurs des groupes Relève, Performance et Élite ont tous bien performé à la première manche de la Ligue d'automne de l'Association de natation de Québec/Chaudières-Appalaches.

Julianne Vachon a remporté la médaille d'argent au 400 m libre, et elle a par le fait même battu le record du CNRB sur cette distance.  

Par ailleurs, les jeunes athlètes des groupes Espoir et Relève ont pris part à un événement régional qui a eu lieu à Lévis le 19 octobre.

Parmi eux, soulignons trois membres du club qui ont terminé dans le top 10, soit Chléa Larhubarbe (9e au 100 m libre), Clovis Paquet (4e au 50 m papillon, 7e au 100 m 4 nages), et Romy Vachon (6e au 100 m libre, 4e au 50 m papillon, et 6e au 100 m 4 nages).

Source: Stéphanie Tremblay, pour le Club de natation régional de Beauce

