Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Hockey

Un autre weekend de six matchs dans la LRH

durée 15h00
24 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Robert Legault

Pour un deuxième weekend consécutif, la Ligue régionale de hockey présentera six parties, incluant quatre ce vendredi à 20 h 30.

Voici les affrontements prévus, incluant plusieurs qui vont impliquer les équipes du peloton de tête du circuit, sauf le Desjardins – Wild de Windsor, qui est en congé en fin de semaine.

Vendredi 24 octobre – 20h30

À Louiseville, le JB de Daveluyville (3-1 et 6 pts) rendra visite aux Constructions Côté (1-2-1 et 3 pts) et tentera de grimper au premier rang du classement ou, du moins, se maintenir au deuxième rang.

Pour Louiseville, ce sera le premier de deux matchs en fin de semaine et les victoires sont essentielles afin de pouvoir gagner des places au classement.

À Saint-Cyrille, le Maçonnerie Lauzière (2-1 et 4 pts) n’a joué que trois matchs depuis le début de la saison et doit gagner son match de vendredi contre les Nordik Blades de Val-des-Sources (0-4).

Pour les Nordik Blades, ils voudront inscrire une première victoire cette saison et vont tout donner pour repartir de Saint-Cyrille avec un gain.

À Coaticook, un affrontement très intéressant sera présenté entre le DLC de La Guadeloupe (2-1-1 et 5 pts) et le Dynamik Service agricole (3-1 et 6 pts).

Les deux équipes ont disputé quatre parties cette saison et La Guadeloupe n’a qu’un point de retard sur Coaticook et les trois autres équipes qui sont au deuxième rang.

À Lac-Mégantic, les meneurs au classement, le Sauro de Lac-Mégantic (3-0-1 et 7 pts) recevront les Lumberjacks d’East Angus (1-3 et 2 pts).

Le Sauro ne doit pas prendre les Lumberjacks à la légère car ils se sont améliorés cette saison.

Gare à ceux qui ne prendront pas East Angus au sérieux.

Samedi 25 octobre – 20 h

À La Guadeloupe, le DLC et les Lumberjacks d’East Angus en seront à un deuxième match en deux soirs.

Selon les résultats des matchs de ce vendredi, qui sait… peut-être une des deux équipes pourrait connaître un weekend parfait qui pourrait être payant pour une meilleure position au classement.

À Princeville, les Cobras (2-1-2 et 6 pts) seront reposés pour accueillir les Constructions Côté de Louiseville qui auront joué la veille.

Les Cobras n’ont pas le choix de gagner pour demeurer dans le peloton de tête et Louiseville pourrait arriver bien motivé si l’équipe remporte son match de vendredi contre Daveluyville.

Source : Robert Legault, Ligue régionale de hockey

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Bon début de saison pour le Club de natation régional de Beauce

Publié à 14h00

Bon début de saison pour le Club de natation régional de Beauce

Les membres du Club de natation régional de Beauce (CNRB) ont participé à leurs premières compétitions de la saison. Ainsi, le 11 octobre, les nageuses et les nageurs des groupes Relève, Performance et Élite ont tous bien performé à la première manche de la Ligue d'automne de l'Association de natation de Québec/Chaudières-Appalaches. Julianne ...

LIRE LA SUITE
Près de 325 adolescents ont participé à la compétition de cross-country du CSSBE

Publié le 22 octobre 2025

Près de 325 adolescents ont participé à la compétition de cross-country du CSSBE

Près de 325 élèves des écoles secondaires du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) se sont regroupés sur le terrain du Parc des Sept-Chutes à Saint-Georges pour participer à une compétition de cross-country. Ce grand rassemblement, qui avait lieu le jeudi 2 octobre, a pour but de promouvoir l’activité physique auprès des ...

LIRE LA SUITE
Deux victoires dominantes des Condors face aux Flames de Gatineau

Publié le 22 octobre 2025

Deux victoires dominantes des Condors face aux Flames de Gatineau

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont connu une fin de semaine parfaite à l'extérieur, récoltant deux victoires en autant de soirs contre les Flames de Gatineau. Après un gain convaincant de 5 à 3 vendredi soir, les hommes de Toby Lafrance ont complètement dominé la rencontre du samedi avec un écrasant pointage de 8 à 1. La première ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge