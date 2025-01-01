Un autre weekend de six matchs dans la LRH

Pour un deuxième weekend consécutif, la Ligue régionale de hockey présentera six parties, incluant quatre ce vendredi à 20 h 30.

Voici les affrontements prévus, incluant plusieurs qui vont impliquer les équipes du peloton de tête du circuit, sauf le Desjardins – Wild de Windsor, qui est en congé en fin de semaine.

Vendredi 24 octobre – 20h30

À Louiseville, le JB de Daveluyville (3-1 et 6 pts) rendra visite aux Constructions Côté (1-2-1 et 3 pts) et tentera de grimper au premier rang du classement ou, du moins, se maintenir au deuxième rang.

Pour Louiseville, ce sera le premier de deux matchs en fin de semaine et les victoires sont essentielles afin de pouvoir gagner des places au classement.

À Saint-Cyrille, le Maçonnerie Lauzière (2-1 et 4 pts) n’a joué que trois matchs depuis le début de la saison et doit gagner son match de vendredi contre les Nordik Blades de Val-des-Sources (0-4).

Pour les Nordik Blades, ils voudront inscrire une première victoire cette saison et vont tout donner pour repartir de Saint-Cyrille avec un gain.

À Coaticook, un affrontement très intéressant sera présenté entre le DLC de La Guadeloupe (2-1-1 et 5 pts) et le Dynamik Service agricole (3-1 et 6 pts).

Les deux équipes ont disputé quatre parties cette saison et La Guadeloupe n’a qu’un point de retard sur Coaticook et les trois autres équipes qui sont au deuxième rang.

À Lac-Mégantic, les meneurs au classement, le Sauro de Lac-Mégantic (3-0-1 et 7 pts) recevront les Lumberjacks d’East Angus (1-3 et 2 pts).

Le Sauro ne doit pas prendre les Lumberjacks à la légère car ils se sont améliorés cette saison.

Gare à ceux qui ne prendront pas East Angus au sérieux.

Samedi 25 octobre – 20 h

À La Guadeloupe, le DLC et les Lumberjacks d’East Angus en seront à un deuxième match en deux soirs.

Selon les résultats des matchs de ce vendredi, qui sait… peut-être une des deux équipes pourrait connaître un weekend parfait qui pourrait être payant pour une meilleure position au classement.

À Princeville, les Cobras (2-1-2 et 6 pts) seront reposés pour accueillir les Constructions Côté de Louiseville qui auront joué la veille.

Les Cobras n’ont pas le choix de gagner pour demeurer dans le peloton de tête et Louiseville pourrait arriver bien motivé si l’équipe remporte son match de vendredi contre Daveluyville.

Source : Robert Legault, Ligue régionale de hockey