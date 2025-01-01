Ligue M25 : un nouveau souffle pour le hockey adulte en Beauce

Une nouvelle ligue de hockey vient d’entrer en scène en Beauce. Samedi dernier, la formation du PawPaw Snack de Saint-Georges a disputé son tout premier match officiel dans la toute nouvelle Ligue M25, remportant une victoire de 5 à 3 contre l’équipe SPP Metal Tech de Saint-Éphrem.

La ligue M25, une ligue sans contact encadrée par Hockey Québec, s’adresse aux joueurs âgés de 22 à 25 ans qui souhaitent continuer à évoluer dans un cadre structuré, rapide et compétitif. Le projet a vu le jour dans la région de Québec en 2023 avant de s’étendre cette année en Beauce.

À Saint-Georges, c’est Pierre Poulin, figure bien connue du milieu du hockey mineur, qui a été l’un des artisans de cette implantation. Il est également directeur opérationnel à l'association et entraîneur-chef du PawPaw Snack.

« Je parlais souvent avec Richard Cayouette de Hockey Québec, et je me suis dit : pourquoi ne pas lancer ça ici aussi ?, explique-t-il. On perd beaucoup de joueurs au niveau M15 vers le scolaire, et cette ligue permet de ramener des jeunes qui veulent continuer à jouer dans un bon calibre, mais sans les contacts. »

Cinq équipes ont répondu présentes pour former la division beauceronne : Saint-Georges, Saint-Éphrem, Beauceville, Saint-Prosper et Sainte-Marie. Elles sont regroupées avec trois autres formations de la Rive-Sud de Québec, ce qui porte la division à huit équipes. Une douzaine d’autres équipes évoluent sur la Rive-Nord, mais les affrontements inter-division ne sont prévus qu’en séries éliminatoires.

« C’est du hockey rapide, sans contact, avec des gars qui travaillent ou qui sont aux études, au cégep ou à l’université, a précisé le directeur opérationnel . De plus, on ne demande pas d’argent à l’entrée pour les matchs afin de faire connaître la ligue »

La formation du PawPaw Snack regroupe des joueurs issus des rangs juniors AA, A et B. Si certains se sont retirés en raison du niveau de jeu, l’équipe compte tout de même déjà une trentaine de joueurs.

Leur prochain affrontement aura lieu ce samedi 25 octobre à 19 h contre les Baroudeurs de Beauce-Centre à Beauceville. Le match d’ouverture officiel à domicile aura lieu le samedi 1er novembre à 17 h, sur la glace Canam du Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.