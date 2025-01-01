Nous joindre
Avec 5 équipes dans la région

Ligue M25 : un nouveau souffle pour le hockey adulte en Beauce

durée 18h00
25 octobre 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Une nouvelle ligue de hockey vient d’entrer en scène en Beauce. Samedi dernier, la formation du PawPaw Snack de Saint-Georges a disputé son tout premier match officiel dans la toute nouvelle Ligue M25, remportant une victoire de 5 à 3 contre l’équipe SPP Metal Tech de Saint-Éphrem.

La ligue M25, une ligue sans contact encadrée par Hockey Québec, s’adresse aux joueurs âgés de 22 à 25 ans qui souhaitent continuer à évoluer dans un cadre structuré, rapide et compétitif. Le projet a vu le jour dans la région de Québec en 2023 avant de s’étendre cette année en Beauce.

À Saint-Georges, c’est Pierre Poulin, figure bien connue du milieu du hockey mineur, qui a été l’un des artisans de cette implantation. Il est également directeur opérationnel à l'association et entraîneur-chef du PawPaw Snack.

« Je parlais souvent avec Richard Cayouette de Hockey Québec, et je me suis dit : pourquoi ne pas lancer ça ici aussi ?, explique-t-il. On perd beaucoup de joueurs au niveau M15 vers le scolaire, et cette ligue permet de ramener des jeunes qui veulent continuer à jouer dans un bon calibre, mais sans les contacts. »

Cinq équipes ont répondu présentes pour former la division beauceronne : Saint-Georges, Saint-Éphrem, Beauceville, Saint-Prosper et Sainte-Marie. Elles sont regroupées avec trois autres formations de la Rive-Sud de Québec, ce qui porte la division à huit équipes. Une douzaine d’autres équipes évoluent sur la Rive-Nord, mais les affrontements inter-division ne sont prévus qu’en séries éliminatoires.

« C’est du hockey rapide, sans contact, avec des gars qui travaillent ou qui sont aux études, au cégep ou à l’université, a précisé le directeur opérationnel . De plus, on ne demande pas d’argent à l’entrée pour les matchs afin de faire connaître la ligue »

La formation du PawPaw Snack regroupe des joueurs issus des rangs juniors AA, A et B. Si certains se sont retirés en raison du niveau de jeu, l’équipe compte tout de même déjà une trentaine de joueurs.

Leur prochain affrontement aura lieu ce samedi 25 octobre à 19 h contre les Baroudeurs de Beauce-Centre à Beauceville. Le match d’ouverture officiel à domicile aura lieu le samedi 1er novembre à 17 h, sur la glace Canam du Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.

