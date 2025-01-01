Deux revers pour l'Assurancia de Beauce-Sud

L’Assurancia de Beauce-Sud a subi deux revers au cours du dernier week-end, dans ses matchs disputés au sein de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches.

Vendredi, à Sainte-Marie, l’équipe s’est inclinée par la marque de 5 à 4, après une première période sans but. Les filets de Raphael Paquet, Samuel Landry, François-Xavier Larochelle et Gabriel Lessard ont toutefois permis de garder le match serré.

Le lendemain, l’équipe a connu une défaite frustrante de 4 à 2 face à Disraeli. Privé de quelques joueurs blessés, le groupe a néanmoins offert un effort soutenu jusqu’à la fin, mais le gardien adverse s’est avéré un élément déterminant.

«Dans ce match, on a été incapable d’acheter un but. On gaspille trop d’occasions et il faudra trouver une manière de capitaliser. La veille, après un tournoi intense, je m’attendais à une première période plus tranquille, mais nous avons ensuite disputé un bon match contre une solide formation», a résumé l’entraîneur-chef, Stéphane Poulin.

L’Assurancia disputera son prochain match samedi, à Saint-Georges, contre L’Expert de Saint-Romuald.

Par ailleurs, l’organisation annonce qu’elle supportera Moisson Beauce durant tout le mois de décembre. Une somme de 2 $ par billet vendu lors des quatre matchs locaux (6, 13, 20 et 27 décembre) sera remise à l’organisme. De plus, lors de la rencontre du 13 décembre, les partisans sont invités à apporter des denrées non périssables, qui seront également remises à Moisson Beauce.