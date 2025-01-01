Hockey M25: le Paw Paw St-Georges conserve sa fiche parfaite

Le Paw Paw de Saint-Georges a poursuivi sa domination cette fin de semaine dans la Ligue M25 en remportant deux nouvelles victoires sur la route, conservant ainsi une fiche parfaite de huit gains en autant de sorties.

Samedi, l’équipe s’est d’abord imposée en prolongation face au Belay Construction de Beauce-Etchemin à Saint-Côme. Après une première période avantageuse de 2 à 1, avec des buts de Justin Boucher-Bernard (assisté d’Alec Fecteau-Vachon et Nathan Boucher) et de Samuel Larochelle, Beauce-Etchemin a créé l’égalité en deuxième. Olivier Groleau a ensuite tranché le débat en prolongation avec un but en échappée.

Dimanche, le Paw Paw affrontait Lévis 3 dans une rencontre âprement disputée. Menés 1 à 0 en première période, les Georgiens ont égalisé par l’entremise de Félix Labbé, aidé de Louis-Philippe Sévigny. Après une période médiane sans but, Lévis a repris les devants en troisième, mais Félix Labbé, encore lui, a répliqué avec l’aide de Zachary Talbot et Étienne Gilbert. Ce dernier a ensuite marqué le but victorieux, avant que Labbé ne complète son tour du chapeau sur une passe de Talbot, scellant une victoire de 4 à 2.

Avec ces deux gains, le Paw Paw St-Georges reste invaincu et partage le sommet du classement de la Ligue M25 avec les Aigles de CBIO, tous deux avec une fiche parfaite de 8-0.

La prochaine rencontre aura lieu ce samedi 13 décembre à 21 h à l’aréna de Beauceville, contre le SPP Metal Tech.