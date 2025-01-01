Nous joindre
Dans un double confrontation

Une victoire et une défaite pour le Cool FM face aux 3L de Rivière-du-Loup

durée 14h00
26 octobre 2025
Par Germain Chartier, Journaliste

Le Cool FM de Saint-Georges a connu une fin de semaine en deux temps face aux 3L de Rivière-du-Loup, signant une belle victoire de 5 à 4 à domicile ce vendredi, avant de s’incliner 4 à 1 le lendemain sur la route.

Vendredi soir au Centre Sportif Lacroix-Dutil, les hommes de Keven Cloutier ont offert une première période tonitruante à leurs partisans, marquant trois buts en moins de quatre minutes dès l’engagement. William Leblanc, Anthony Lavoie et Allan Caron ont rapidement creusé l’écart, prenant Rivière-du-Loup de vitesse.

Le Cool FM a poursuivi sur sa lancée en deuxième période avec un but de Dylan Champagne, mais les visiteurs ont riposté avec deux buts rapides. Maxime Lacroix a redonné un peu d’air aux siens en avantage numérique avant la fin de l’engagement, portant la marque à 5-2. Malgré deux autres buts des 3L au troisième tiers, Saint-Georges a tenu bon.

Maxime Lacroix, auteur d’un but et deux aides, a été nommé première étoile du match. Anthony Lavoie, qui a inscrit son premier filet de la saison, a hérité de la troisième étoile.

Rivière-du-Loup prend sa revanche à domicile

Le lendemain à Rivière-du-Loup, le scénario s’est inversé. Après avoir ouvert le pointage tôt grâce à Anthony Verret, le Cool FM a vu les 3L s’emparer du match, inscrivant trois buts sans réplique, dont deux en avantage numérique en première période.

Kasey Kulczycki a complété la marque en deuxième, scellant une victoire des locaux par la marque de 3 à 1.

Le Cool FM tentera de rebondir dès ce vendredi 31 octobre, alors qu’il recevra les Marquis de Jonquière. L’équipe se rendra ensuite à Laval le dimanche 2 novembre pour y affronter les Pétroliers.

