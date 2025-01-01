Nous joindre
Une première depuis 2008

Raphaël Lessard sacré champion ACT pour la première fois

durée 16h15
26 octobre 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Le pilote de Vallée-Jonction, Raphaël Lessard, a remporté le championnat 2025 de la Milton CAT American-Canadian Tour (ACT), devenant ainsi le premier Canadien à décrocher ce titre depuis 2008.

Une consécration majeure pour le Beauceron, qui en était à sa première saison complète dans cette série réputée de stock-car.

C’est au Seekonk Speedway, au Massachusetts, que s’est conclue la saison, ce samedi 25 ocotobre, lors du Haunted Hundred, une course remportée par l’Américain Erick Sands. Mais c’est bien Lessard qui a volé la vedette du classement général.

Parti 23e sur la grille après être passé par la ronde de consolation, Lessard a géré sa course avec intelligence et régularité. Pendant que son principal rival au championnat, Gabe Brown, peinait à remonter, le pilote beauceron gagnait des positions. Il a terminé 11e, juste devant Brown (13e), scellant ainsi l’obtention du titre.

Le jeune pilote et son équipe Larue Motorsports repartent avec une bourse de 20 000 $, mais surtout avec l’honneur de ramener la couronne au Canada, seize ans après Patrick Laperle. Seuls trois autres Canadiens avaient remporté le championnat ACT avant lui.

Moins flamboyante que certaines de ses victoires passées, cette performance à Seekonk démontre la maturité acquise par Lessard, qui confirme son statut de figure montante du sport automobile nord-américain.

La saison 2025 de l’ACT se referme donc sur une page d’histoire pour le Québec. Un banquet en l’honneur des champions aura lieu le 3 janvier prochain au Vermont.

