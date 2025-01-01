Deux victoires pour les Patriotes de la Polyvalente Bélanger

Ce samedi le 25 octobre, les Patriotes juvéniles accueillaient le Laser de Rochebelle pour débuter leurs séries éliminatoires. Les beaucerons se sont rapidement mis en marche avec une avance de 21 points à la fin du premier quart.

La défensive beauceronne est arrivée le couteau entre les dents en créant plusieurs revirements tout au long de la rencontre.

Des interceptions ont été réalisés par Thomas St-Pierre, Ian Joël Perez et Juan Roman Garcia. Un échappé de ballon a été recouvert par Félix-Antoine Maheux.

Les Patriotes ont donc profités de bons positionnements de terrain tout au long du match.

La brillante attaque du quart-arrière Elliot Poulin a marquée 52 points durant la rencontre. La ligne offensive a fait un travail remarquable en ouvrant de gros corridors de courses pour les porteurs de ballons.

Les touchés ont étés marqués par Samuel Beaudoin (3), Elliot Poulin , Mathias Drouin, Thomas Bellegarde et Wesley Bureau.

Les beaucerons l'ont emportés 52-9, ils accèderont donc au match de demi-finale contre les Alérions de François-de-Laval. Les Patriotes avaient perdus leur affrontement contre la formation de Québec dans la saison. Les Patriotes disputeront le match de demi-finale sur la route, la date et l'heure reste à déterminer.

Direction la finale pour les cadets

De leur côté, les Patriotes cadets de la polyvalente Bélanger disputaient leur partie de demi-finale ce samedi en après midi et pour l'occasion ils recevaient le Graal du Collège Clarétain de Victoriaville.

La première séquence des Patriotes n'a pas été comme à l'habitude, rapidement arrêté par leur adversaire les Patriotes ont dû dégager. Le Graal en a profité pour inscrire le premier touché du match.

Sur le jeu offensif suivant, le quart arrière Zack Poulin rejoint le receveur Loukas Maheux qui ne se fera pas arrêté, Maheux se rendra jusqu'à la zone des buts pour le touché, le botté d'après touché sera manqué, donc à ce moment le Graal avait toujours les devants 7-6.

À la fin du 1er quart, les Patriotes connaissent une autre bonne séquence qui mènera au touché du quart arrière Zack Poulin suivi d'une transformation de 2 points au receveur Olivier Maheux, les Patriotes prenaient les devants pour de bon 14-7 et n'ont plus jamais regardé derrière. Dans la partie, le quart arrière Poulin a rejoint le receveur Maheux pour trois passes de touchés en plus d'en ajouter 2 au sol.

En défensive, les Patriotes ont dû s'ajuster et faire preuve de caractère en l'absence de quelques joueurs blessés lors du dernier match. Le retour de Youri Larochelle, un joueur clé en defensive a fait le plus grand bien, celui ci a rabattu 2 passes, en plus de réaliser une interception. Le joueur de ligne défensive Marc-Olivier Quirion a connu de loin son plus grand match de l'année en réalisant 3 sacs et plusieurs plaqués pour pertes.

Marque finale : 35-7 en faveur des Patriotes qui accueilleront les Vikings de l'école secondaire d'Aubier lors de la finale qui aura lieu la fin de semaine du 1er et du 2 novembre, l'heure et la journée demeurent inconnues pour l'instant.

« Malgré quelques ratés en début de match, on s'est bien repris. Lorsque j'ai vu l'adversaire inscrire les premiers points j'étais content, car je voulais voir comment on allait réagir. Tirer de l'arrière au football, c'est normale et il faut savoir rebondir, on n'avait jamais tiré de l'arrière de l'année avant là. Je suis conscient de l'enjeu la semaine prochaine, notre équipe aussi, va falloir connaître notre meilleure semaine de pratique. J'ai hâte, on a hâte et il faut maintenant finir la job! », a expliqué l'entraîneur chef Michaël Chamberland.