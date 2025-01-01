Nous joindre
Un week-end de trois points pour le DLC La Guadeloupe

27 octobre 2025
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Robert Legault

Les Constructions Côté de Louiseville ont connu un weekend parfait avec deux victoires pendant que le DLC de La Guadeloupe amassait trois points sur une possibilité de quatre.

Voici le résumé des matchs de ce samedi soir.

East Angus 2 — La Guadeloupe 8

Le DLC de La Guadeloupe a marqué cinq buts en deuxième période en route vers une victoire de 8-2 sur les Lumberjacks d’East Angus, samedi soir.

Kevin Landry (2e), Félix Tanguay (3e), Antoine Simoneau (2e), Jacob Perron (1er) et Patrice Charbonneau (2e) ont procuré une confortable avance avec leurs buts en deuxième période.

Félix Tanguay a réussi le premier de ses deux buts à la période initiale et les autres buts appartiennent à Jean-Sébastien Breton (2e) et Gabriel Bertrand (1er).

Les buts des Lumberjacks appartiennent à Marc-Antoine Ducharme (2e) et David Lessard (3e).

Les gardiens des Lumberjacks, Miguel Savoie et Jeffrey Dupont, ont reçu un total de 50 tirs contre 37 pour Luka Lamontagne.

Rappelons que la veille, La Guadeloupe avait perdu en prolongation 4-3, face au Dynamik Service agricole de Coaticook.

Le DLC (3-1-2) est maintenant à égalité au deuxième rang du classement avec, justement, le Dynamik Service agricole de Coaticook (4-1).

Les deux formations ont huit points contre neuf pour le Sauro de Lac-Mégantic (4-0-1) qui mène le classement général.

Louiseville 7 — Princeville 6 (P)

Les Cobras de Princeville ont subi un revers de 7-6 en prolongation contre les Constructions Côté de Louiseville, samedi soir, au Centre sportif Paul-de-la-Sablonnière.

C’est le deuxième but du match de Jérémy Désilets (9e) qui a procuré cette deuxième victoire de la fin de semaine pour Louiseville.

Tirant de l’arrière 6-4 en troisième période, Philippe Lecours (2e) et Jason Desruisseaux (3e) ont marqué dans la deuxième moitié de la période pour envoyer le match en prolongation.

Benjamin Parent (3e), Alex Lessard (1er et 2e) et Nathan Ouellette (1er) ont inscrit les autres filets des Princevillois.

Samuel Dubois (4e, 5e et 6e), Karl Champagne (1er) et Xavier Noury (2e) ont réussi ceux des Constructions Côté qui ont dirigé 39 lancers vers Frédéric Duteau-Labonté pendant qu’Olivier Leclair recevait 49 tirs des Cobras.

Les Cobras (2-1-3) et Louiseville (3-2-1) sont à égalité avec 7 points chacun au quatrième rang du classement de la Ligue régionale de hockey.

Calendrier du weekend de l’Halloween

Quatre matchs seront présentés ce vendredi soir de l’Halloween et deux autres auront lieu ce samedi.

Vendredi 31 octobre – 20 h 30
Coaticook à Val-des-Sources
Princeville à East Angus
Saint-Cyrille à Windsor
Lac-Mégantic à Daveluyville

Samedi 1er novembre
La Guadeloupe à Louiseville (20 h 30)
Daveluyville à Saint-Cyrille (21 h)

Source: Robert Legault, Ligue régionale de hockey

