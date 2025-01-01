Les Dragons se qualifient pour la finale régionale

Les Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges ont remporté leur match de demi-finale régionale par la marque de 34-21, contre le Laser de l’École des Sentiers de Québec qu’ils recevaient le vendredi 24 octobre.

Les Dragons frappent fort en début de match avec une très longue passe à Jayden Giguère St-Hilaire. Chace St-Pierre recouvre quant à lui un ballon échappé par le Laser. En fin de premier quart, un touché d’Alex Fortier double l’avance des Dragons.

Le Laser réplique vigoureusement avec trois touchés au deuxième quart. Mathis Bourque réalise une interception vers la fin de la première demie, mais l’offensive des Dragons manque ensuite d’opportunisme.

Jossua Vallerand recouvre pour sa part un ballon en début de troisième quart. Il faudra attendre au dernier quart pour que d’autres points s’inscrivent au tableau.

La défensive offre alors un autre revirement aux Dragons quand Lyam Bougie recouvre un ballon, permettant à Xavier Lachance de marquer le touché quelques jeux plus tard. Jayden Giguère St-Hilaire et Xavier Lachance inscrivent chacun leur deuxième touché du match dans les dernières minutes, permettant aux Dragons de reprendre les devants et de l’emporter 34-21.

L’attaque des Dragons a généré pas moins de 203 verges par la course et 145 verges par la passe, pour un total de 348 verges. Les plus productifs ont été Xavier Lachance (197 verges) et Jayden Giguère St-Hilaire (120 verges).

En défensive, Victor Larivière (cinq plaqués combinés dont deux sacs), Chace St-Pierre (quatre plaqués combinés dont un sac), Félix Parent (quatre plaqués combinés dont trois pour perte de terrain) et Mathis Bourque (trois plaqués combinés, une interception et une passe rabattue) se sont illustrés.

«Nous avons donné le ton en frappant fort dès le début du match. Diverses circonstances nous ont fait perdre l’avance, mais nous avons su garder notre sang froid et faire de belles choses en deuxième demie pour remporter le match., a commenté l’entraîneur-chef des Dragons, Carl Dallaire. Nous sommes maintenant en finale contre Courvilloise. Ce sera un bon moment pour prendre notre revanche contre une équipe qui nous a battus en saison régulière. Nous nous préparons adéquatement et nous aurons un bon match.»

Pour ce match de finale régionale, les Dragons visiteront les Centaures de l’École secondaire de La Courvilloise, à Québec. Quelques validations restent à venir, mais tout indique pour lemoment que le match se tiendra ce vendredi 31 octobre, dès 19 h 30. Surveillez notre page Facebook cette semaine pour la confirmation officielle.

Source: Frédéric Poulin, responsable des communications