Trois victoires de suite

Les Condors hockey dominent à nouveau Granby

durée 14h00
13 décembre 2025
Par Germain Chartier, Journaliste

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont offert tout un spectacle à leurs partisans ce vendredi soir à Saint-Georges en l’emportant 5 à 3 face à l’Indigo de Granby.

Dans un match où l’attaque s’est illustrée de part et d’autre, les hommes de Toby Lafrance ont su garder leur sang-froid pour signer une troisième victoire consécutive.

Granby a ouvert la marque tôt en première période, mais Alexis Gagné a répliqué quelques minutes plus tard avec son 11e de la saison pour ramener les deux équipes à égalité.

La deuxième période a été marquée par une séquence explosive des Condors, qui ont inscrit deux buts en 11 secondes, grâce à Logan Poulin et Yan Riviere, donnant ainsi une avance de 3-1. Granby n’a toutefois pas abdiqué, réduisant l’écart à un seul but avant l’entracte.

Dès le début de la troisième période, les visiteurs ont créé l’égalité, mais Charles-Albert Pouliot a redonné les devants aux siens à la 7e minute avec son 15e but de la saison. Logan Poulin a ensuite scellé l’issue du match dans un filet désert, complétant un doublé.

Le gardien Luc-Antoine Labbé, auteur de plusieurs arrêts-clés, a été nommé première étoile de la rencontre. Charles-Albert Pouliot a reçu la deuxième étoile pour son implication offensive et son leadership sur la glace.

Les Condors tenteront de poursuivre sur leur lancée ce dimanche 14 décembre à 14 h, alors qu’ils recevront la visite des Prédateurs de Joliette au Centre sportif Lacroix-Dutil.

app-store-badge google-play-badge