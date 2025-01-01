Nous joindre
Contre Beauce-Centre

Hockey M25 : deuxième victoire pour le Paw Paw de Saint-Georges

durée 11h00
29 octobre 2025
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Pierre Poulin

L’équipe M25 du Paw Paw Snack de Saint-Georges a poursuivi sur sa lancée ce samedi 25 octobre à Beauceville, signant une deuxième victoire en autant de matchs cette saison. Les Georgiens l’ont emporté de façon convaincante par la marque de 9 à 2 face à Beauce-Centre.

Derek Fecteau et Xavier Bélanger ont rapidement donné le ton à la rencontre en inscrivant les deux premiers buts du match en première période. Malgré une réplique de Beauce-Centre en début de deuxième, le gardien Jacob Pomerleau-Poulin s’est illustré en multipliant les arrêts pour conserver l’avance des siens.

Profitant ensuite de deux avantages numériques, le Paw Paw a creusé l’écart grâce aux filets de Bélanger, auteur d’un doublé, et de Félix Labbé.

La troisième période a été complètement dominée par Saint-Georges, qui a ajouté cinq buts. Olivier Bérubé a marqué en désavantage numérique, Zachary Talbot a complété un tour du chapeau, et Nykolas Mendez-Roy a fermé les livres.

Le prochain match de l’équipe aura lieu ce samedi 1er novembre à 17 h au Centre sportif Lacroix-Dutil, sur la glace Canam, contre Les Rapides de Beauce-Nord.

Ce sera le match d’ouverture locale du Paw Paw, avec présentation officielle des joueurs. L’organisation du hockey mineur de Saint-Georges invite donc la population à venir encourager ses jeunes athlètes.

