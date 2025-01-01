Nous joindre
Pour deux matchs contre l'Espagne

Soccer : Roxanne Bolduc revient en force avec les U19 de l’Équipe de France

durée 18h00
30 octobre 2025
Par Germain Chartier, Journaliste

Deux ans après sa dernière sélection, Roxanne Bolduc a retrouvé le maillot tricolore avec les moins de 19 ans de l’équipe de France féminine, à l’occasion de deux matchs amicaux disputés récemment contre l’Espagne. EnBeauce.com a pu lui parler après ce retour en sélection.

La jeune footballeuse dont le père est originaire de la Beauce, qui évolue cette saison sous les couleurs de Villarreal en Espagne, ne s’attendait pas à ce rappel. « Je pensais honnêtement que c’était un peu terminé, confie-t-elle, encore émue par ce retour inattendu. J’étais hyper heureuse de l’apprendre. »

Roxanne a renoué avec un groupe qu’elle connaissait déjà pour l’avoir côtoyé en 2023, et l’intégration s’est faite tout naturellement. « C’est un groupe qui vit vraiment bien, autant les filles que le staff. Les coachs sont super présents pour nous mettre en confiance. » Titularisée dès le premier match, elle a appris la nouvelle le matin même. Un moment fort en émotions : « Sur le terrain pendant la Marseillaise, j’ai essayé de ne pas pleurer, mais j’ai repensé à tout le travail que j’ai mis pour revenir. J’ai versé une larme. »

Ce match avait une saveur particulière pour elle, qui affrontait plusieurs joueuses qu’elle croise chaque semaine dans le championnat espagnol. « Il y avait des filles de Villarreal avec qui je m’entraîne tous les jours. On était dans le même hôtel. J’étais la seule de l’équipe de France à parler espagnol, alors je faisais la traduction (rire) ! »

Malheureusement, une douleur à l’ischio l’a empêchée de participer au second match. « J’ai senti que ça me dérangeait après une passe, alors on a préféré ne pas prendre de risques. » Une blessure mineure, rassure-t-elle, qui ne devrait pas l’éloigner longtemps des terrains.

Alors que l’équipe s’apprête à disputer le premier tour des qualifications pour l’Euro au Pays de Galles, Roxanne espère recevoir un nouveau coup de fil du sélectionneur. « J’espère y être, mais je reste lucide. Je continue de travailler fort avec Villarreal. Si je suis convoquée, tant mieux. Sinon, ce sera pour une autre fois. »

Roxanne Bolduc continue de tracer son chemin avec passion et détermination, entre rêve tricolore et quotidien espagnol.

