Un nouveau comité à la barre du Tournoi des vétérans

Le traditionnel Tournoi de hockey des vétérans de Saint-Prosper sera de retour pour une 62e présentation, du 17 au 19 avril 2026, au Centre récréatif Desjardins.

Véritable institution sportive dans la région de Beauce-Etchemin, cet événement rassemble année après année des joueurs passionnés, des partisans fidèles et toute la communauté autour du hockey et de l’esprit sportif.

Cette édition marquera un renouveau important, alors qu’un nouveau comité organisateur prend officiellement la relève afin d’assurer la poursuite et la vitalité de ce tournoi emblématique. Ce groupe de bénévoles entend préserver la tradition tout en apportant un souffle de modernité à l’événement.

«C’est avec enthousiasme que nous reprenons le flambeau d’un tournoi qui fait partie du patrimoine sportif de Saint-Prosper depuis plus de six décennies», ont indiqué les membres du comité organisateur.

Les détails concernant les inscriptions, les catégories et les activités entourant le tournoi seront dévoilés dans les prochaines semaines . Suivez les communications officielles du Tournoi des vétérans de Saint-Prosper sur les médias locaux et les plateformes en ligne.