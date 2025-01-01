Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Hockey à Saint-Prosper

Un nouveau comité à la barre du Tournoi des vétérans

durée 11h00
31 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Le traditionnel Tournoi de hockey des vétérans de Saint-Prosper sera de retour pour une 62e présentation, du 17 au 19 avril 2026, au Centre récréatif Desjardins. 

Véritable institution sportive dans la région de Beauce-Etchemin, cet événement rassemble année après année des joueurs passionnés, des partisans fidèles et toute la communauté autour du hockey et de l’esprit sportif.

Cette édition marquera un renouveau important, alors qu’un nouveau comité organisateur prend officiellement la relève afin d’assurer la poursuite et la vitalité de ce tournoi emblématique. Ce groupe de bénévoles entend préserver la tradition tout en apportant un souffle de modernité à l’événement.

«C’est avec enthousiasme que nous reprenons le flambeau d’un tournoi qui fait partie du patrimoine sportif de Saint-Prosper depuis plus de six décennies», ont indiqué les membres du comité organisateur.

Les détails concernant les inscriptions, les catégories et les activités entourant le tournoi seront dévoilés dans les prochaines semaines . Suivez les communications officielles du Tournoi des vétérans de Saint-Prosper sur les médias locaux et les plateformes en ligne.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Soccer : Roxanne Bolduc revient en force avec les U19 de l’Équipe de France

Publié hier à 18h00

Soccer : Roxanne Bolduc revient en force avec les U19 de l’Équipe de France

Deux ans après sa dernière sélection, Roxanne Bolduc a retrouvé le maillot tricolore avec les moins de 19 ans de l’équipe de France féminine, à l’occasion de deux matchs amicaux disputés récemment contre l’Espagne. EnBeauce.com a pu lui parler après ce retour en sélection. La jeune footballeuse dont le père est originaire de la Beauce, qui évolue ...

LIRE LA SUITE
Hockey M25 : deuxième victoire pour le Paw Paw de Saint-Georges

Publié le 29 octobre 2025

Hockey M25 : deuxième victoire pour le Paw Paw de Saint-Georges

L’équipe M25 du Paw Paw Snack de Saint-Georges a poursuivi sur sa lancée ce samedi 25 octobre à Beauceville, signant une deuxième victoire en autant de matchs cette saison. Les Georgiens l’ont emporté de façon convaincante par la marque de 9 à 2 face à Beauce-Centre. Derek Fecteau et Xavier Bélanger ont rapidement donné le ton à la rencontre en ...

LIRE LA SUITE
Les Dragons se qualifient pour la finale régionale

Publié le 29 octobre 2025

Les Dragons se qualifient pour la finale régionale

Les Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges ont remporté leur match de demi-finale régionale par la marque de 34-21, contre le Laser de l’École des Sentiers de Québec qu’ils recevaient le vendredi 24 octobre.  Les Dragons frappent fort en début de match avec une très longue passe à Jayden Giguère St-Hilaire. Chace St-Pierre recouvre quant à ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge