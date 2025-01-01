Une victoire à saveur de médaille de bronze pour les Chevaliers de Lévis

Du côté de Lévis, suite à un revers la veille contre St-Eustache, c’est la partie pour la médaille de bronze qui les attendait. Zachary Lainesse obtient le départ pour ce dernier match en 2025 contre les Forestiers d’Amos.

Lévis est affamé de finir au 3e rang pour l’édition 2025 du Challenge alors qu'au premier vingt, ils inscrivent pas moins de quatre buts contre Jacob Laroche.

Simon Delarosbil marque son 2e du tournoi suivi d’Enzo Roy. Quelques secondes après le but de Roy, c’est au tour de Alex Duguay-Caron de noircir la feuille de pointage.

En fin de période, Jonathan St-Hilaire s’échappe en désavantage numérique pour donner l’avance par quatre. Il ne faut que 24 secondes à Duguay-Caron pour inscrire son deuxième de la rencontre suite à une passe latérale de Loïk Poulin.

À mi-chemin au deuxième vingt, Charly Roy termine le jeu préparé par Simon Chartier et Anthony Breton. Les Chevaliers sont à fond alors qu’ils mènent 6-0 après 40 minutes de jeu.

La dernière période de la 19e édition du Challenge CCM, pour Lévis est de nouveau en contrôle puisque pas moins de 3 buts sont ajoutés au compteur. Anthony Breton est le premier à ouvrir le bal alors que plus tard, Duguay-Caron inscrit son tour du chapeau. À 12:11 Malyk Côté marque le 9e but de Lévis qui se dirige vers une victoire sans réponses des Forestiers. Cependant William Dupuis à d’autres plans pour Lainesse qui se fait battre à 14:35.

Les Chevaliers sortent de Châteauguay avec la médaille de bronze au cou et terminent ainsi le calendrier pour l’année 2025.

Le prochain match des Chevaliers aura lieu le 9 janvier 2026 alors que le Blizzard du Séminaire St-François débarquera à l’Aréna de Lévis à compter de 19 h 30.