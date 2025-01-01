Ligue régionale de hockey
Six matchs pour ce weekend de l’Halloween
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Robert Legault
La Ligue régionale de hockey présentera un total de six rencontres en fin de semaine, incluant quatre en cette soirée de l’Halloween.
Les meneurs au classement, le Sauro de Lac-Mégantic (4-0-1 et 9 points), rendront visite au JB à Daveluyville (3-2 et 6 points) ce vendredi à 20h30.
Ce sera un affrontement très intéressant alors que le JB voudra s’approcher de la tête du classement.
Au même moment, le Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille (3-1 et 6 points) et le Desjardins – Wild (3-1 et 6 points) vont s’affronter à Windsor.
Les Windsorois ont eu le meilleur il y a quelques semaines à Saint-Cyrille, mais c’est derrière les pensées des deux équipes et les gens qui assisteront à ce match auront droit à une belle confrontation.
Aussi, le Dynamik Service agricole de Coaticook (4-1 et 8 points) visitera les Nordik Blades à Val-des-Sources (0-5).
Les entraîneurs de l’équipe coaticookoise rappelleront à leurs protégés de se méfier de leurs adversaires qui voudront signer une première victoire cette saison.
Dans le dernier match prévu ce vendredi, les Cobras de Princeville (2-3-1 et 5 points) et les Lumberjacks (1-5 et 2 points) ont rendez-vous à East Angus.
Les Cobras veulent rebondir après quelques insuccès et les Lumberjacks ont l’intention de signer un gain devant leurs partisans.
Samedi, à 20h30, le DLC de La Guadeloupe (3-1-2 et 8 points) et les Constructions Côté de Louiseville (3-2-1 et 7 points) vont s’affronter à l’aréna Denis-Paul et il est clair que les deux équipes vont tout donner car le classement est très serré.
Enfin, à 21 heures, deux grands rivaux vont livrer bataille alors que le Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille sera l’hôte du JB de Daveluyville.
Source: Robert Legault, Ligue régionale de hockey