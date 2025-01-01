Des bourses pour cinq athlètes de la Beauce

Cinq étudiants-athlètes de la Beauce ont reçu cette semaine des bourses d'études, distribuées par la Fondation Aléo.

Deux des récipiendaires sont originaires de Saint-Georges. Il s'agit de Mathieu Gilbert, 17 ans, qui joue au volleyball avec le Cégep Limoilou qu'il fréquente. Il a reçu un montant de 4 000 $. La seconde est l'haltérophile Arianne Maheux, 19 ans, avec un soutien de 2 000 $. Elle étudie au Cégep Garneau.

Pour sa part, la Mariveraine Rose-Anne Grenier pourra perfectionner son patinage de vitesse longue piste avec une bourse de 4 000 $. Le jeune femme de 26 ans est inscrite à l'Université Laval.

C'est aussi ce dernier endroit que fréquente Nayka Goudreau, de Saint-Prosper. L'athlète de rugby obtient la somme de 10 000 $. Elle est âgée de 20 ans.

Enfin, la hockeyeuse de 19 ans, Ophélie Gilbert, mérite une bourse de 3 000 $. La native de Saint-Joseph-de-Beauce fait ses classes au Cégep Limoilou.

Les cinq font partie des 36 étudiants-athlètes de la grande région de la Capitale-Nationale qui se sont partagés 160 000 $ en bourses. En plus des bourses reçues, les récipiendairs entrent dans la famille de la Fondation Aléo, leur donnant accès aux services d’accompagnement présentement, mais aussi tout au long de leur parcours, au-delà de leur carrière sportive.

Créée en 1985, la Fondation Aléo a pour mission de maximiser le plein potentiel du plus grand nombre d’étudiants-athlètes d’excellence de tous les horizons, afin de générer un impact significatif et durable. Celle-ci a octroyé au-delà de 25 millions de dollars en bourses à plus de 5 000 étudiantes et étudiants de partout au Québec.