Le Familiprix de Saint-Joseph l’emporte en prolongation

Un court calendrier de trois matchs était à l’affiche au cours du dernier week-end, ces trois rencontres étant toutes présentées le vendredi 31 octobre, soir de l’Halloween.

Au terme du week-end, le Familiprix de Saint-Joseph a conservé sa fiche intacte, revenant de l’arrière pour l’emporter à Saint-Prosper. De leur côté, le Décor Mercier et les Mercenaires de Lotbinière ont également connu les joies de la victoire.

Le Familiprix l’emporte en prolongation

Dans le premier match de la soirée présenté au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper, les Hunters de l’endroit espéraient signer leur première victoire. Ils ont toutefois vu les joueurs du Familiprix de Saint-Joseph combler un retard de 0-3, en route vers un gain de 4-3 en prolongation.

Les locaux sont sortis en force avec trois buts lors de la période initiale, ce qui augurait bien à ce moment pour les Hunters. Nickolas Morin a donné l’avance aux siens sur une passe d’Alexandre Roy à 6:39, ce dernier doublant l’avance des siens moins d’une minute plus tard, à 7:31. Morin a porté l’avance 3-0 en faveur des Hunters avec son deuxième de la rencontre à 9:14.

Privé de trois réguliers, le Familiprix de Saint-Joseph a réduit l’écart à un seul but en fin de deuxième engagement, Zachary Mercier-Busque et Keven Gosselin marquant tour à tour à 14:29 et 16:46. Bobby Cadorette a permis au Familiprix de créer l’égalité avec son premier de la saison à 4:51, le pointage restant le même jusqu’à la fin de temps régulier, forçant ainsi la tenue de la prolongation.

Homme des grandes occasions pour le Familiprix, le capitaine Jacob Jacques a tranché le débat en faveur des visiteurs, inscrivant le but de victoire à 1:56 de la 4e période sur des passes de Keven Gosselin et du gardien victorieux, Hubert Morin.

Un doublé pour le Décor Mercier

Victorieux à Sainte-Marie la semaine précédente, le Décor Mercier de Montmagny recevait à son tour le Giovannina lors du match retour de cette courte série aller-retour entre les deux équipes, vendredi soir. Menés à l’attaque par Alexandre Larouche qui a inscrit un tour du chapeau, les Magnymontois ont une fois de plus eu raison des Mariverains, l’emportant par la marque de 5-1.

Les joueurs du Décor Mercier ont pris les devants 2-0 dès la période initiale par l’entremise d’Étienne Blais, qui a porté la marque 1-0 à 12:50, puis d’Alexandre Larouche qui inscrivait son premier de la rencontre à 14:57.

Larouche a porté la marque 3-0 en faveur des visiteurs à la 13e minute de jeu en deuxième, Olivier Nadeau rétrécissant l’écart 3-1 à 4:51 en début de troisième. Alexandre Larouche n’a pas tardé à tuer tout espoir de remontée du Giovannina en complétant son tour du chapeau lors d’un avantage numérique à 6:04, Étienne Blais complétant la marque dans des circonstances similaires à 12:53.

Dans cette victoire magnymontoise, soulignons l’excellente performance du gardien Olivier Coulombe qui, outre Alexandre Larouche, a été l’autre étoile individuelle de cette rencontre avec 50 arrêts sur les 51 tirs du Giovannina.

Les Mercenaires prennent leur revanche

Dans la dernière rencontre de la soirée présentée à l’aréna J.E. Métivier de Saint-Damien, une poussée de six buts en troisième a conduit les Mercenaires de Lotbinière vers une victoire écrasante de 8-3 sur le Plastiques Moore qui subissait ainsi un troisième revers consécutif après trois victoires en début de saison, dont la première de cette courte saison au Centre récréatif de Saint-Gilles.

Après une première période sans but, les Mercenaires ont pris les devants 2-0 en milieu de deuxième : Charles Chouinard, à 11:27 et Mickaël Bélanger, à 13:34, ont ouvert le pointage pour les visiteurs, Dylan Asselin-Racine rétrécissant l’écart pour le Plastiques Moore à 15:02.

Victorieux 8-1 devant Saint-Prosper la semaine précédente, les joueurs des Mercenaires ont une fois de plus présenté leur visage de champions avec une poussée de six buts en troisième, dont quatre dans les sept premières minutes de jeu.

Mathieu Blanchet dès la 13 seconde de jeu, Davy Noël à 2:25 et Serin Ntibashoboye, avec deux buts de suite à 4:03 et 7:12, ont donné une avance de 6-1 aux Mercenaires, Dylan Asselin Racine rétrécissant l’écart à 6-2 avec son dernier de la rencontre à 7:32.

Jason Bêty à 14:41 et Alexandre Fortier, sans aide à 15:43, ont complété la marque pour les vainqueurs, Dylan Asselin-Racine complétant son tour du chapeau dans une cause perdante, pour le Plastiques Moore, à 16:02. La victoire est allée à la fiche de Thomas Boucher qui a stoppé 39 des 42 rondelles dirigées vers lui, le revers allant à la fiche de Thomas Blanchette qui a fait face à un barrage de 47 tirs.

Prochains matchs

Quatre rencontres seront à l’affiche ce week-end dans la LHCS. Deux de ceux-ci auront lieu le vendredi 7 novembre alors que Montmagny visitera Saint-Jean-Port-Joli, à 20 h 30, et que Saint-Damien sera de passage à Saint-Joseph pour y affronter, dès 21 h, le Familiprix.

Le dimanche 9 novembre, nous aurons droit à un affrontement 100 % beauceron alors que Sainte-Marie visitera Saint-Joseph à 14 h puis à 15 h, Saint-Charles se rendra à Saint-Gilles pour y affronter les Mercenaires.