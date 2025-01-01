Une première moitié de saison haute en couleurs

Le Cool FM a déjà atteint le milieu de sa saison régulière 2025-2026.

Dans un calendrier où la charge de travail des équipes varie beaucoup, certains clubs en sont à 19 matchs, d'autres à 16 matchs. Le Cool FM, pile poil au centre de la saison, se retrouve au 2e rang de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) avec une fiche de 11 victoires, six défaites en temps règlementaire et une en prolongation, cela totalise 23 points.

Le Cool FM trône au premier rang de la LNAH pour les buts marqués avec 86, mais se situe en milieu de peloton pour les buts accordés avec 72. Le différentiel de +14 est le meilleur de toute la ligue.

Au chapitre des unités spéciales, le Cool FM fait bonne figure avec un dévastateur 28% sur l'avantage numérique, bon également pour le premier rang de la LNAH. De l'autre côté du spectre, c'est un peu plus difficile avec un joueur en moins, alors que le Cool FM s'est défendu avec succès quelque 76% du temps, bon pour le 6e rang de la ligue.

À domicile, le Centre Sportif Lacroix-Dutil est le plus gros château fort de la LNAH, alors que le Cool FM a récolté 15 points sur une possibilité de 18. Les partisans sont gâtés avec 56 buts à domicile, de très loin le plus haut total. Parlant des partisans, la foule de Saint-Georges est l'une des plus imposantes de la LNAH. Avec une moyenne de 1463 personnes par match, c'est bon pour le 2e rang, tout juste derrière Jonquière, qui accueille 1478 partisans en moyenne.

Côté individuel, plusieurs joueurs du Cool FM se démarquent. Alors que Poudrier et Blackburn, sont premier et deuxième au classement des pointeurs, le premier joueur du Cool FM apparait au 3e rang. Charles Tremblay a une belle récolte de 29 points en 18 matchs. Tout juste derrière lui, son compagnon de trio Anthony Verret qui a 25 points tout comme Gauthier du Bataillon. Prochain en liste ? Un autre Cool FM ! Le nouveau venu, Louick Marcotte qui a 24 points. Vers la fin du top 10 de la ligue, au 9e rang, l'as buteur de la ligue, William Leblanc. Le no. 47 a 22 points jusqu'à présent. Un peu hors du top 10, au 12e rang, le capitaine, Maxime Lacroix, avec 21 points.

Côté joueurs recrues, Charles-Antoine Paiement trône au sommet avec 18 points. Quatrième à ce même classement, Gabriel Proulx cumule 14 points. Une autre recrue qui se démarque à sa façon, Xavier Pouliot est 6e au total des minutes de pénalité.

Pour les prochaines semaines, le Cool FM terminera un mois de décembre occupé avant d'amorcer un mois de janvier plus tranquille.

Demain soir, Saint-Georges reçoit les Éperviers de Sorel-Tracy à compter de 20 h au Centre sportif Lacroix-Dutil.

Source: Nouvelles LNAH.com