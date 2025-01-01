Nous joindre
Dans la Ligue M25

Le Paw Paw St-Georges renverse la vapeur et reste invaincu

durée 09h00
17 décembre 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Le Paw Paw de Saint-Georges a signé une neuvième victoire consécutive cette saison en renversant le SPP Metal Tech par la marque de 6 à 4, ce samedi 13 décembre à l’aréna de Beauceville.

Menée 2 à 0 en première période, l’équipe georgienne tirait de l’arrière pour la première fois de la saison. Xavier Bélanger, avec l’aide de Samuel Larochelle et Félix Labbé, a réduit l’écart, avant que le SPP Metal Tech n’ajoute un troisième filet. Zachary Talbot, bien servi par Justin Veilleux, a ramené le score à 3-2 avant la fin du deuxième engagement.

Le Paw Paw a ensuite dominé la troisième période avec une explosion offensive de quatre buts. Justin Boucher-Bernard, Xavier Bélanger (avec un doublé dans le match) et Félix Labbé, qui a inscrit deux filets en fin de rencontre, ont scellé l’issue du match.

Avec cette victoire, le Paw Paw conserve sa fiche parfaite dans la Ligue M25. La prochaine rencontre aura lieu le samedi 20 décembre à 17 h, sur la glace Canam du Centre sportif Lacroix-Dutil, contre le Belay Construction de Beauce-Etchemin.

