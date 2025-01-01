La LRH termine l’année 2025 avec six matchs

Six rencontres seront présentées en ce dernier weekend d’activités dans la Ligue régionale de hockey avant la période des fêtes.

Et, encore une fois, on pourrait voir des changements au classement tellement serré dans les positions 1 à 6.

Les meneurs au classement du circuit, le Sauro de Lac-Mégantic (10-1-2 et 22 points), recevront leurs grands rivaux du DLC de La Guadeloupe (7-4-2 et 16 points).

Pour le Sauro, un gain serait le bienvenue pour conserver la tête du classement avant la pause des fêtes tandis que le DLC a l’opportunité d’aller quatre points s’il remporte le match de vendredi ainsi que celui de samedi, dès 20 heures, contre les Lumberjacks à East Angus (2-12-1 et 5 points).

Le Dynamik Service agricole de Coaticook (10-3 et 20 points) sera l’hôte des Cobras de Princeville (8-2-3 et 19 points) dans un match qui est important pour les deux équipes et encore plus pour les Cobras puisqu’ils vont recevoir le Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille (5-8 et 10 points) ce samedi à 20 heures.

Si les Cobras gagnent ces deux matchs, ils pourraient grimper de façon significative au classement.

Le JB de Daveluyville (9-4 et 18 points) recevra le Desjardins – Wild de Windsor (9-3-1 et 19 points) et, là aussi, la victoire est importante pour les deux équipes afin de se maintenir ou, qui sait, gagner des positions au classement.

Enfin, les Nordik Blades de Val-des-Sources (0-12) tenteront d’inscrire un premier gain cette saison alors qu’ils rendront visite aux Constructions Côté à Louiseville (6-7-1 et 13 points).

Ces derniers n’ont pas le choix que de gagner tous leurs matchs d’ici la fin de la saison s’ils veulent monter au classement, selon les résultats des matchs des autres équipes, bien entendu.

Source: Robert Legault, Ligue régionale de hockey