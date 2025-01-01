Une deuxième championnat de suite pour les Patriotes cadets

Les Patriotes cadets de la polyvalente Bélanger de Saint-Martin ont remporté le championnat de leur catégorie, au sein du Réseau du sport-étudiant du Québec (RSEQ), en disposant par blanchissage en finale, samedi, des Vikings de l'école secondaire d'Aubier.

Ils ont décroché le titre pour une 2e année consécutive avec deuxième année consécutive concluent une saison parfaite de 8 victoires et aucune défaite.

Les Patriotes ont débuté leur première séquence à l'attaque du bon pied. D'abord, le quart Zack Poulin a rejoint le receveur Raphael Gagné sur une passe de 65 verges qui a mené les Patriotes a la porte des buts. Deux jeux plus tard, le quart Poulin rejoint Léa-Kim Mercier pour le premier touché du match. Celle-ci a d'ailleurs réussi quatre de ses cinq bottés d'après touché.

La défensive des Patriotes a été très solide, lors de leur première séquence le joueur de ligne défensive Marc-Olivier Quirion recouvre un échappé pour redonner le ballon à l'offensive. Après un quart la marque était de 7-0 Patriotes. Lors du deuxième quart la défensive s'impose à nouveau, cette fois c'est le joueur de ligne défensive William Fortin qui force et recouvre lui même l'échappé. Pris en fond de zone, Aubier concèdera deux points sur leur séquence suivante.

À la mi-temps les Patriotes étaient au commande avec un pointage de 9-0. Lors de la deuxième demie, la défensive des Patriotes a réussit à nouveau à reculer l'offensive adverse afin que ceux-ci concèdent à nouveau deux points. Suite à cela, l'offensive des Patriotes connaît une de leur meilleur séquence de la saison en traversant le terrain sur 85 verges en 16 jeux. Lors de cette séquence, Poulin a complété 8 de ses 10 passes dont une pour un touché à Loukas Maheux. Au terme de cette séquence les Patriotes menaient 18-0.

Quelques jeux plus tard, le demi de sûreté, Youri Larochelle, réalise une interception qu'il ramènera sur 40 verges jusqu'au 25 de l'équipe adverse. Les Patriotes ne profiteront pas de ce revirement sur la séquence offensive suivante, mais la défensive freinera rapidement les Vikings qui concèdent un autre deux points.

Au début du 4e quart, en avance 20-0 le porteur Oldritche Nadeau s'échappe pour une superbe course de 54 verges pour le majeur afin d'augmenter l'avance à 26-0. La défensive se démarque à nouveau, cette fois c'est Thomas Mathieu qui réalise une interception. Lors des deux dernières séquences offensives des Patriotes, le receveur Loukas Maheux ajoutera un touché en captant une passe et un autre au sol pour conclure le match. Au delà des revirements, les joueurs Elliot Gilbert et Isaac Bégin se sont aussi démarqués en réalisant plusieurs plaqués.

La marque finale a été de 40-0, en faveur des Patriotes. Commentaires de l’entraîneur-chef Michaël Chamberland: «Ça été un très bon match, jusqu'au 3e quart rien n'était joué. Notre défensive a une fois de plus été très solide en créant quatre revirements en plus de forcer l'équipe adverse a concéder six points. Après ce match, je tiens à préciser que sur toute l’année, notre défensive a inscrit autant de points qu'elle en a concédé. Notre attaque a finit par opérer sur une grosse séquence qui a permis d'être totalement en contrôle. Au final, ça été une saison parfaite sur toute la ligne.»

Patriotes juvéniles

Les Patriotes juvéniles disputaient leur match de demi-finale, aussi ce samedi le 1er novembre, contre les Alérions du Collège François-de-Laval.

Les Alérions ont été les premiers à s'inscrire à la marque sur leur première séquence offensive. Les Patriotes ont marqués par la suite avec une longue passe de touché d'Elliot Poulin vers Pier-Olivier Poulin suite à une brillante interception d'Edouard Dallaire. La marque étant de 8-6 en faveur des Alérions en fin de premier quart, la défensive en a eu plein les bras contre l'attaque au sol des Alérions.

Les Patriotes n'ont pas été en mesure de maintenir le rythme face aux champions de la saison régulière et premiers aux classement général. Les Beaucerons se sont inclinés par la marque de 54 à 20. Samuel Beaudoin et Mathias Drouin ont marqué les deux autres majeurs de Saint-Martin. La ligne offensive a malgré tout bien protégé son quart-arrière durant la partie.

Commentaire de l’entraîneur-chef Jimmy Boulet: «J'aimerais remercier mon groupe de joueurs vétéran pour la saison. Malgré la déception de terminer trop tôt selon nos attentes, on peut apprendre beaucoup de choses de cette saison.»

Rédaction: Éric Dallaire