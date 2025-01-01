Une victoire à l’arrachée pour les Chevaliers de Lévis

Une deuxième partie en moins de 24 h pour les Chevaliers de Lévis, de la Ligue de hockey M18 AAA, alors qu’ils allaient affronter les Lions du Lac St-Louis, ce samedi 1er novembre.

Zachary Lainesse obtient le feu vert du pilote lévisien alors que Jesse Satov est son vis-à-vis.

La partie a été retardée de plus d'une heure en raison de problèmes techniques avec la patinoire.

Suite à un changement de patinoire, les joueurs des deux formations retrouvent l’action et c’est les Chevaliers qui s’inscrivent à la marque en premier alors que Simon Delarosbil remet la rondelle au joueur affilié, Joseph Vachon. Ce dernier inscrit son premier dans le circuit M18 AAA. À 18:13 les Lions nivellent la marque suite au filet de Nolan Wilson. Un tir qui a dévié à deux reprises pour battre le portier de Lévis. Après 20 minutes de jeu, 1-1 à la marque.

Les Lions n’ont pas de victoire au cours de cette saison, mais comptent bien y remédier alors qu’ils prennent les devants dans la partie suite au filet de Ibrahim Thiam. Il s’y prend à deux reprises pour battre Lainesse, une passe est accordée à Anthony Parent. 2-1 les Lions.

Un troisième vingt où les Chevaliers accordent un troisième but aux Lions et c’est Christopher Kelly qui est le buteur. Les Chevaliers doivent se retrousser les manches afin de combler l’écart et suite à une mise en jeu remportée par Logan Bêty qui la glisse immédiatement à Loïk Poulin qui déjoue Satov d’un tir parfait dans la lucarne. En toute fin de période, c’est le capitaine des Chevaliers qui envoie les deux équipes en période supplémentaire alors qu’il restait 2,7 secondes au cadran. La période supplémentaire ne s’étire pas longtemps alors que Christopher St-Hilaire bat Satov d’un tir sur réception. La marque finale, 4-3 Lévis.

Le prochain match des Chevaliers aura lieu mercredi le 5 novembre alors qu’ils iront dans la région du Saguenay pour rendre visite aux Élites de Jonquière en milieu d’après-midi au Foyer des Loisirs. La partie est prévue à 13 h 30.

Dans l'ordre, les trois étoiles de la rencontre sont Jonathan St-Hilaire et Jacob Boucher, deux Chevaliers, et Ibrahim Thiam, des Lions.

Source : Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18AAA

Photos : archives, Les Chevaliers de Lévis M18AAA