Une victoire importante du DLC de La Guadeloupe

Au sein de la Ligue régionale de hockey, le JB de Daveluyville a signé deux gains ce weekend et le DLC de La Guadeloupe a remporté une importante victoire sur la route.

Voici le résumé des deux parties du samedi 1er novembre.

La Guadeloupe 5 — Louiseville 2

Le DLC de La Guadeloupe avait un gros défi en ce samedi soir, et il l’a réussi en l’emportant 5-2 contre les Constructions Côté à Louiseville.

Après une première période égale à 1-1, avec les buts de William Saint-Laurent (3e), du DLC, et de Samuel Dubois (7e), de Louiseville, les vainqueurs ont inscrit deux buts en deuxième période.

C’est William Jacques (4e et 5e) qui a marqué ces deux buts et son coéquipier William Saint-Laurent a, aussi, marqué deux buts en marquant son quatrième but de la saison en troisième période.

Xavier Grondin (1er), pour les vainqueurs, et Jérémy Désilets (10e) ont complété le pointage.

Les joueurs du DLC ont dirigé pas moins de 48 tirs vers Jean-Sébastien Gosselin pendant que Jacob Tremblay recevait 21 tirs.

Daveluyville 3 — Saint-Cyrille 1

Le JB de Daveluyville a pris une avance de 3-0 dans les 40 premières minutes de jeu pour finalement vaincre ses grands rivaux du Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille au compte de 3-1.

Marc-Antoine Labonté (3e) a procuré les devants 1-0 aux champions en titre, en première période, suivi des buts d’Antoine Robillard (1er) et de Zackary Forcier (3e) en deuxième période.

Richard Collet (2e) a privé le gardien Benjamin Bourque d’un jeu blanc.

Ce dernier est venu en relève au partant Alex Larivée très tôt dans le match et il a reçu 27 lancers.

Il s’agissait de sa première présence devant le filet d’une équipe de la LRH lui qui n’a pas évolué dans les niveaux supérieurs du hockey de développement québécois.

À l’autre bout, Tristan Boileau a reçu 33 lancers des joueurs du JB.

Classement serré en tête

À l'issue des matchs de la fin de semaine quatre équipes sont en tête, avec 10 points, ce qui montre que tout peut changer de semaine en semaine dans la LRH. Il s'agit de Coaticook, Lac-Mégantic, Daveluyville et La Guadeloupe.

Par ailleurs, c’est un programme complet de cinq parties qui sera présenté ce vendredi 7 novembre dès 20 h 30:

Louiseville à Val-des-Sources

Princeville à Saint-Cyrille

Windsor à Coaticook

La Guadeloupe à Lac-Mégantic

East Angus à Daveluyville

Source: Robert Legault, Ligue régionale de hockey