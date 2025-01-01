Nous joindre
Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches

Premier week-end parfait de la saison pour l’Assurancia de Beauce-Sud

durée 05h00
4 novembre 2025
Par Salle des nouvelles

Samedi dernier, au sein de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches l'Assurancia Beauce-Sud recevait les Bulldogs de Beauce-Centre, au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.

Pour la cinquième fois cette saison, la troupe de Stéphane Poulin se retrouvait en prolongation. Cette fois, le résultat a été positif grâce à une victoire de 4 à 3, scellée par un but de Benjamin Grégoire venu trancher le débat. Le gardien Hubert Tougas a été magistral tout au long du match, particulièrement en prolongation.

«Dans l'ensemble, on n’a pas joué un grand match. On a été nonchalants et on a joué du hockey de rattrapage tout le long. On a réussi à se ressaisir en troisième période, en marquant le seul but de la période. Notre gardien, Hubert Tougas, a été la grande vedette de la prolongation. L’important, c’était d’aller chercher la victoire, et c’est ce qu’on a fait», a commenté l'entraîneur Stéphane Poulin, après le match.

Le lendemain, l’Assurancia se mesurait au champion en titre à Saint-Romuald. Le match a bien commencé pour l’équipe, alors que Samuel Landry et Albert Laflamme ont marqué chacun un but en première période.

Saint-Romuald est ensuite parvenu à créer l’égalité, mais en troisième période, Benjamin Grégoire a redonné l’avance à l’Assurancia. En fin de rencontre, Mathieu-Olivier Paquet est venu «scier les jambes» de l’Expert, avant qu’Alexis Nadeau n’en rajoute une couche dans un filet désert. Victoire de 6 à 3.

Il s’agit d’une première victoire en carrière dans le circuit Loubier pour le jeune gardien Charles-Édouard Vallée.

La fiche de l’équipe avec cette fin de semaine est de trois victoires, trois défaites et quatre défaites en prolongation, pour le 4e rang du circuit. 

«On a joué un match simple et efficace, a indiqué Stéphane Poulin. Le jeune Vallée mérite sa première victoire au niveau junior, il a été excellent. La ligne Landry–Larochelle–Paré a très bien fait. L’équipe a été efficace dans l’ensemble. Bref, un gros six points (incluant les francs jeux) en fin de semaine. Je suis très fier de mes joueurs.»

Ce vendredi 7 novembre, l'Assurancia sera à Disraeli, puis samedi au Centre sportif Lacroix-Dutil, alors que le club recevra l’équipe du Lévis Honda.

